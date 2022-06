El Iberoquinoa Antequera sigue estructurando su plantel de cara a la temporada 2022/2023 y son tiempos de cambios, incluso en el perfil de técnicos. Uno que no estará en el banquillo la próxima temporada es Darío Mata, preparador físico del equipo estos últimos años que, por motivos laborables, no podrá seguir el próximo curso.

Si hay alguien que pueda decirse que lo ha sido todo en el club es Darío Mata. Siendo un jugador importante en el primer equipo, en 2015 sufrió una patología cardíaca durante un partido que hizo incluso temer por su vida y provocó que un joven talento de 19 años tuviese que abandonar la práctica deportiva de forma profesional. En lugar de rendirse, siguió formándose en su carrera de INEF y ha formado parte del cuerpo técnico del Iberoquinoa Antequera estas temporadas, encargado de la parcela de la preparación física.

El entrenador Lorenzo Ruiz quiso enviarle un mensaje a Darío Mata en su despedida: “Has estado conmigo y con Quino en las duras y las maduras. Desde el infarto, donde lo pasaste tan mal, el club creo que te sirvió para agarrarte a algo que te diese esperanzas. Hemos sido partícipes de tu crecimiento personal y lo que más destaco de ti es el servicio al club, prestándote siempre a todo sin una mala palabra. Eres una persona maravillosa, una luz en este mundo que tanta falta hace, que hace que veamos la vida de otra manera. Un trabajador incansable, que conoce sus límites y has trabajado por mejorarlo y te has formado como nadie en el club. Eres algo más que un amigo, que me ha ayudado muchísimo para mejorar como entrenador. Me quedo con que me has hecho feliz muchos años”.

El Club BM Los Dólmenes agradeció al preparador físico su esfuerzo, honestidad y amor por el balonmano. El equipo malacitano también le deseó el mayor de los éxitos profesionales en todo lo que se proponga. Por último, el Iberoquinoa Antequera aseguró que las puertas del club siempre estarán abiertas para personas como Darío Mata.