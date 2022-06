Se abre una nueva etapa al frente del banquillo del Iberoquinoa Antequera. Lorenzo Ruiz, entrenador del conjunto malagueño durante los últimos 11 años, anunció en rueda de prensa que deja el banquillo para dedicarse a la labor de Director Deportivo del Club.

El ya ex técnico informó que el nuevo técnico será Juan A. Vázquez ‘Chispi’, que este pasado domingo jugó en Santander con la camiseta verde su último partido como jugador profesional. 'Chispi' afrontará el reto de esta nueva etapa acompañado por alguien de su absoluta confianza como segundo entrenador, Miguel Ángel Rueda ‘Micri’, con quien ya hace dupla técnica al frente de los Hispanos Juveniles de la Arena.

Lorenzo Ruiz repasó durante su despedida su trayectoria en el banquillo del primer equipo, recordando las dificultades, las alegrías y a las personas que han formado parte de su camino. “El balonmano para mí es una forma de entender la vida, no es un hobby, es parte de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto. No lo puedo explicar. Lo que más valoro del balonmano son sus valores y que mis mejores amigos son gente del balonmano. Destaco el sacrificio, la constancia de ver con visión y el servicio. Uno es feliz cuando sirve a los demás. Agradecer de corazón estos once años en la élite y los 25 que ya llevo en el club. Esto no es un adiós, porque voy a seguir como director deportivo del club, colaborando y trabajando para que este club sea lo más grande posible”.

El Iberoquinoa Antequera aprovechó la ocasion para presentar el cuerpo técnico de la temporada 2022/2023. El primer entrenador será Juan A. Vázquez ‘Chispi’ que estará acompañado por Miguel Ángel Rueda ‘Micri’ como segundo entrenador. Las primeras palabras de Chispi fueron dedicadas a la figura de Lorenzo Ruiz: “Se merece un momento de reconocimiento, es alguien que siempre ha estado y hoy mismo ha seguido hablando como club. El deporte no tiene memoria ni es justo, y él ha sufrido eso en persona este año. El domingo le tuve que pedir que disfrutase su último momento de una forma especial. En estos tres años, aunque él pensase lo contrario, he aprendido mucho de él. Podemos tener muchas diferencias en si defender en 6-0, 5-1 o 3-3, pero lo que yo he aprendido de él en lo que es el trato con las personas, en el sentimiento de club como una familia, eso yo me lo voy a llevar para siempre. Te lo agradezco Lorenzo así como a la oportunidad que me has brindado”.

Miguel Ángel Rueda ‘Micri’ mostraba su ilusión de incorporarse al cuerpo técnico del Iberoquinoa Antequera. “Lo primero es felicitar a Lorenzo por el impresionante legado deportivo y humano. Siempre ha sido un referente y una persona que ves que entrega todo por el balonmano, es un espejo en el que mirarnos todos. Quiero dar las gracias a Lourdes, Miguel y Willy por la oportunidad de trabajar en el club y, por supuesto, a Chispi por pensar en mí para acompañarle. Estoy muy ilusionado, estar en un club tan grande, como se vive el balonmano aquí se vive en pocos sitios y estoy muy responsabilizado, con el legado que tenemos, y vamos a intentar construir y disfrutar del balonmano” señala el que ya es segundo entrenador.

‘Chispi’ comenzó a dar las primeras pinceladas de su proyecto para el Iberoquinoa Antequera: “Venimos hablando de esto un tiempo. Cuando Lorenzo me dice que quiere que yo sea el entrenador, yo tenía todo en la mente y las cosas han ido bastante rápido. El primer objetivo es rejuvenecer a la plantilla, algo más fácil al retirarnos Diego Moyano y yo, con eso ya la media de edad baja considerablemente. Este año se ha acabado un proyecto que comenzó con Lorenzo y ciertos jugadores y hay que darles reemplazo para empezar otro proyecto no a un año vista, sino a dos o tres años. Queremos tener esa mezcla de veteranía y juventud y queremos apostar por un balonmano más moderno, con más transiciones, más correr, jugando a marcadores más altos, pero sin perder la intensidad defensiva que ha caracterizado a este equipo estos años”.

El técnico del conjunto malacitano aseguró que por el momento no tiene en mente el ascenso a la Liga Sacyr Asobal la próxima temporada. “Si he hablado de un proyecto a dos o tres años, no va a salir de mi boca esa palabra. No necesitamos esa presión, hay objetivos intermedios más importantes que lograr el ascenso a Asobal la próxima temporada. Lo primero es crear un equipo que la afición se vuelva a crear ese vínculo que, cuando pierdes, se va perdiendo. Tenemos que crear esa masa social que se ilusiona si se gana pero, sobre todo, si se siente identificada por la gente que está en la pista. Ya luego en Mayo se verá si estamos para subir o no”.

El entrenador sevillano también mostró su ilusión en el cuerpo técnico conformado: “Yo puse dos condicionantes, yo elijo la gente con la que trabajo y poder tener libertad para elegir los jugadores, por supuesto en consenso con el club. Un cuerpo técnico, además de ser gente que debe tener una misma idea, es un grupo con el que vamos a pasar más tiempo que con nuestra familia y la única persona que yo tenía en la cabeza para que estuviese conmigo era él. Ya estamos juntos en la selección juvenil de balonmano playa, tenemos una misma idea en cuanto a metodología de trabajar y cómo enfocar nuestro día a día. Estoy encantado de que haya aceptado. Y también queremos ayudar en la medida de lo posible a los entrenadores de cantera, y es por ello que Pepe Vegas también va a estar con nosotros en el cuerpo técnico”.

Lorenzo Ruiz aconsejó, por petición de los medios, que el nuevo técnico confíe plenamente en las personas que lo acompañan. “Aunque al principio puedan surgir cosas negativas, hay que seguir, ser constantes y confiar en el trabajo. Estoy seguro que van a trabajar muy bien, van a conseguir resultados y la progresión del equipo va a ser espectacular. Estoy seguro que el club va a mejorar a todos los niveles. En estos tipos de puestos tienen que estar los mejores y es hora de que entre todos nos ayudemos, que cada uno sepa su rol pero que todos juntos sumemos. Aquí sabe Chispi que nos tiene para todo y que le estaremos apoyando hasta el final”, concluyó el ya nuevo Director Deportivo del club.