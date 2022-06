El brasileño Guilherme Leonel seguirá enrolado en las filas del Trops Málaga una temporada más. El lateral izquierdo, que llegó al conjunto costasoleño la pasada campaña procedente del Blasgon y Bodegas Ceres Villa de Aranda de la Asobal, ha dicho sí a la propuesta de renovación presentada por la entidad que preside Alberto Camas, ya que considera que el club “es ambicioso y está haciendo las cosas muy bien” y cree, además, que el equipo va a ir a más con las nuevas incorporaciones que se pretenden acometer.

“Estoy muy contento con la renovación por el Trops Málaga. Me recibieron muy bien el año pasado cuando llegué. He pasado una temporada muy buena aquí, así que quiero continuar disfrutando del balonmano en esta ciudad y en este club. Me siento muy feliz”, recalcó Leonel, al tiempo que pronosticó “un buen año que, a buen seguro, vendrá con muchas victorias”, insistió el jugador del Trops.

Guilherme Leonel Costa Da Silva, que viene de hacer una gran campaña con el cuadro que entrena Quino Soler, nació el 20 de marzo de 1996 en Río de Janeiro. Por tanto, tiene 26 años, mide 1,96 metros, pesa 100 kilos y destaca, sobre todo, por su gran lanzamiento exterior. El lateral fue el máximo goleador de la escuadra blanquiazul el pasado curso y sexto de la División de Honor Plata, con 80 dianas en 18 encuentros, por lo que el equipo malagueño asegura goles y velocidad con su continuidad.

En cuanto a su trayectoria deportiva, el espigado jugador carioca debutó como sénior en el Hebraica (2015), de su ciudad natal. Luego, pasó al Pinheiros, entidad en la que permaneció desde 2016 a 2018, consiguiendo ser internacional júnior, y en 2018 dio el salto a Europa, en concreto, al Villa de Aranda, su último club antes de recalar en el Trops Málaga, que, por entonces, militaba en la Liga Asobal. Con este equipo de la provincia de Burgos, en la élite, consiguió 42 goles en 30 partidos.

Entre los logros más importantes de Leonel sobresalen cuatro campeonatos paulistas –uno, con el Hebraica, y tres, con el Pinheiros–, uno de Liga con el Pinheiros, y un campeonato panamericano de clubes y otro de selecciones júnior en 2017. De igual modo, disputó ese mismo año el Mundial Júnior con la selección brasileña y logró el ascenso a la Asobal con el Villa de Aranda en la 2019-20.