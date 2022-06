Luis Enrique: "Espero que la afición de Málaga nos lleve en volandas"

Luis Enrique compareció en rueda de prensa antes de un partido muy importante para la selección española (domingo, 20.45 horas) que será vital para el discurrir de la clasificación a la Final Four de la Liga de Naciones. La Roja regresará a La Rosaleda y el seleccionador espera que "la afición de Málaga nos lleve en volandas" en estos 90 minutos contra República Checa.

En el equipo hay entusiasmo por el ambiente con el que han sido recibidos en la Costa del Sol: "Me gusta pensar que es como cuando viene un cantante bueno a la ciudad", comparó Luis Enrique. No obstante, también reconoció que van a necesitarlo todo desde las gradas: "Espero que el público nos ayude, no tengo ninguna duda que será así. El estadio es precioso y necesitamos de ese apoyo extra porque este es un rival que defiende muy bien y genera problemas".

"Es un placer siempre venir aquí. Hace poco vinimos y conseguimos la victoria. A la gente de Andalucía le encanta el fútbol, se vive diferente. Espero que animen muchísimo y nosotros haremos el trabajo que estamos haciendo. La gente dejó de creer en la selección por los resultados que estábamos teniendo. Con Luis Enrique y la Eurocopa se han enganchado otra vez y lo notamos. Ojalá podamos brindarles una victoria", explicó también Jordi Alba.

¿Qué vera el público que acuda a La Rosaleda? Lo cierto es que Luis Enrique no tiene una respuesta clara, ya ha rotado a gran parte de sus jugadores: "Me encanta todo lo que he visto. Responde a que es la manera que tengo de gestionar el esfuerzo de mis jugadores y los minutos necesarios. Es la mejor que considero como seleccionador en este último partido de la temporada". Por lo que sigue siendo una incógnita el once titular que planteará el técnico este domingo.

Tampoco tiene claro, o eso hace ver, ni quién jugará en ataque ni en la portería. Lo que sí que parece es que Álvaro Morata es la base de la línea ofensiva español, de quien no solo valoró su juego con el balón, sino también la capacidad para trabajar atrás: "Su nivel defensivo en Europa... si hay alguno le iguala, no le supera ninguno", una de las grandes facetas sobre las que se ha hablado en los últimos días sobre los delanteros en la selección.

Sobre quien tampoco parece haber duda es sobre Ansu Fati: "Lo recuperé como signo de motivación, para entrar en dinámica de selección, para que escuche el mensaje, quería ver a Ansu entrenar con la selección y su nivel. Soy optimista, está bien, está recuperado, pero de ahí a que esté a un nivel para que juegue con la selección...". Luis Enrique va a mantener su política de no correr riesgos. De ahí que la presencia del jugador del Barcelona esté casi descartada y será duda también es Íñigo Martínez, quien sufrió un pisotón el viernes en el entrenamiento.

España vuelve a repetir rival, contra el que empató (2-2) en los últimos instantes con un tanto, precisamente, del defensa del Athletic de Bilbao. "República Checa fue una selección a nivel defensivo top por densidad de jugadores en el área, por cerrar los espacios. Tenemos que mejorar nuestro aspecto defensivo cada vez que perdemos el balón y ser más efectivos. Nuestro objetivo es generar aun mas ocasiones de gol y espero que el ritmo de partido sea más alto", explicó Luis Enrique.

Así que la afición de Málaga volverá a vivir un partido de la selección española, ahora oficial, con el mejor ambiente posible y con un objetivo claro en La Roja: seguir sumando puntos de cara a la clasificación de la Final Four de la Liga de Naciones.