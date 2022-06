El seleccionador nacional, Luis Enrique, subrayó ayer el comportamiento de la afición que abarrotó las gradas de La Rosaleda, después del triunfo por 2-0 ante República Checa. «Sobre todo la atmósfera que se vivía era maravillosa. Felicito a la afición de Málaga por el ambiente y por el respeto al rival, que no ha pitado al himno rival», argumentó.

Acerca de su análisis sobre estos tres puntos cosechados en la Liga de Naciones y que le otorgan el liderato del grupo, el entrenador incidió en el juego desplegado por el equipo checo y sus propias sensaciones: «Cómo no voy a estar satisfecho, clarísimamente. El rival ha demostrado que no es el rival más débil, sabe crearse en su campo y generar problemas. Está bien trabajado, es atractivo y muy difícil de combatir. Hemos estado bastante bien, nos ha faltado algo de claridad en la primera parte para generar más ocasiones. Pero teníamos la sensación de que cuando tuviéramos la presión alta del rival íbamos a tener posibilidades».

Remarcó lo que representa seguir invictos: «Estamos líderes tras el cuarto partido, con la dificultad que implica jugar a final de temporada. Hemos repartido minutos. La selección ha estado bien en los cuatro partidos, no hemos sido inferiores a ninguno de los tres rivales. Y, si miráis los resultados, veréis de lo que hablo».

Fue cuestionado sobre el papel determinante en algunos momentos del guardameta Unai Simón: «Ellos venían a presionar alto y a generar situaciones de uno contra uno y ahí se queda solo el portero. Si te salta, Unai ha escogido bien. Más allá de que pueda acertar o equivocarse, nos aporta mucha tranquilidad en el juego aéreo».

Y también tuvo palabras acerca de Gavi, porque en rueda de prensa se le preguntó por lo que había expresado Luis Enrique en la víspera: «El mensaje que lancé a Gavi, acerca de que puede mejorar dentro y fuera del terreno de juego puede servir para cualquiera de los 23 jugadores. La parte interesada lo cogió en el momento adecuado. Y dentro del campo, Gavi es un volcán en erupción. Juega entre lineas como nadie, se atreve, es osado, tiene gol, último pase, trabajo defensivo... Es imposible que haya un solo espectador en La Rosaleda que no haya disputado con él. Se atreve, es osado, por la derecha, por la izquierda, tiene gol, trabajo defensivo».

«Uno se siente muy a gusto cuando el rival te reconoce que es difícil. Pregúntale a cualquiera si estamos entre las candidatas. Desde la humildad, porque todavía no hemos ganado nada», alegó de cara a los encuentros de esta competición en septiembre o a la cita mundialista posterior.

Otro de los protagonistas indiscutibles fue Marco Asensio. «Es un jugador al que siempre he convocado y luego hay situaciones como este puntual sin haber participado mucho en su equipo, no hay ninguna duda con él. Nos gusta y lo sabe. En esta concentración, cada vez que ha salido ha aportado en ataque y en defensa. El hándicap es que hay otros que no están y también aportan cosas por debajo y por encima. Esta vez ha estado muy bien en el aspecto ofensivo con y sin balón y también en el defensivo».

El seleccionador abundó en la amplia lista de jugadores internacionales que mantiene como candidatos a vestir la elástica roja que ayer lucieron la mayoría de los 30.000 espectadores congregados: «Tengo las mismas antes de los cuatro partidos que después. No puedo cambiar mis certezas por estos partidos. Tengo un grupo de 45 ó 50 jugadores y ahora empieza una época de analizar profundamente lo que hemos hecho y cómo y esperar a septiembre. El objetivo es ser la primera en meternos en dos Final Four consecutivos».