Yolanda Florido, de vuelta en casa

Yolanda Florido (Málaga, 2000), uno de los mejores proyectos que ha dado el baloncesto femenino de formación en la Costa del Sol, está de regreso en casa, tras finalizar su etapa universitaria en EEUU.

Florido, que las últimas 4 temporadas ha jugado la NCAA2 con Alderson Broaddus, ha decidido regresar a Europa para iniciar su carrera profesional, aunque sin descartar en el futuro regresar al básket estadounidense.

La base-escolta vuelve con muchas experiencias en su maleta, después de superar una lesión importante de rodilla de la que ya está perfectamente recuperada y como graduada en ADE y Márketing por la Universidad de West Virginia.

Florido hace balance de su etapa americana: «He madurado mucho física y personalmente porque he tenido que superar momentos duros por la lesión. Creo que soy una jugadora mucho más fuerte que cuando me fui y no solo en mi físico. Técnicamente también he mejorado muchas cosas, como mi tiro».

La ex de la cantera del CB Promesas se define como jugadora: «En EEUU jugaba de base, pero puedo jugar indistintamente de «1» y de «2». Me gusta mover el balón, penetrar y también asumir tiros en ataque».

Yoli está ante un verano muy importante para orientar su futuro en el baloncesto. De momento no se cierra ninguna puerta, tanto para jugar en España, en algún otro país de Europa o incluso regresar a EEUU si se diera la posibilidad. «Estoy abierta a todo lo que me pueda venir. Me gustaría jugar en España. Seguir mejorando y creciendo deportivamente. Este baloncesto de ahora no tiene nada que ver con el de hace 4 años cuando me fui. Ha cambiado mucho para bien. El nivel ha mejorado mucho, sobre todo técnicamente. Se trabaja con las jugadoras de forma individual y eso supone una mejoría evidente de calidad y de fluidez en el juego. También veo que mediáticamente el deporte femenino en general tiene mucha más visibilidad. Antes era complicado seguir los partidos, ahora yo en West Virginia podía estar al día de todo lo que pasa en la Liga Endesa, la Challenge o la Liga Femenina 2. Es todo mucho más fácil. Tampoco me importaría regresar a América u otra opción de equipo en Europa. Veremos...».

Florido sufrió una grave lesión en enero de 2021. Tuvo una rotura de ligamento cruzado de la rodilla. «Fue un momento complicado. Después de la operación muchos meses de rehabilitación y recuperando para volver más fuerte. Pero eso ya está pasado. Ahora tengo el alta médica y disponibilidad para entrenar al máximo nivel: cardio, técnica, fuerza... Llevo una rutina de trabajo muy severa para estar físicamente a tope».

A pesar de las cosas malas de su etapa de formación universitaria en la NCAA2, Florido solo se queda con lo positivo: «De mi balance de estos 4 años solo quiero recordar las cosas positivas. Me adapté muy rápido porque en la Universidad es verdad que a las deportistas nos arropan mucho. He dejado allí muchas amigas y compañeras de equipo que ya han venido a visitarme a Málaga y que seguro seguirán viniendo en el futuro».

Florido, que ha pasado la temporada 21/22 recuperándose de su rodilla, firmó unas estadísticas muy interesantes la 20/21, antes de la lesión. La malagueña sumó 9.3 puntos, 5.3 rebotes y 3 asistencias en una media de 23.25 minutos por partido en la Liga Universitaria. Sus porcentajes de tiro fueron del 48% en tiros de 2, 38.5 en triples y 75% en libres.

De momento, Yoli aguarda la evolución del mercado. Tras una etapa de formación en el CB Promesas y en la selección de Andalucía, que le ha permitido ser 3 veces campeona de Andalucía por equipos y plata nacional cadete de selecciones autonómicas, Florido fue antes de dar el salto a Estados Unidos la MVP de la Liga sub’21 siendo todavía júnior, la campaña 17/18. Ahora espera la mejor oferta para seguir evolucionando ya como profesional del baloncesto femenino. ¿Será en España?...