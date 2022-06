Vélez, Antequera y Juventud Torremolinos ya conocen a sus rivales en la 22/23

Los tres representantes malagueños en Segunda RFEF, Vélez, Antequera y Juventud Torremolinos, ya conocen a sus rivales para el próximo curso. La principal novedad es que se incorporan al grupo donde están encuadrados las escuadras murcianas, mientras que salen del mismo las canarias y extremeñas.

La reestructuración tiene sus ventajas e inconvenientes, como ha ocurrido tradicionalmente con los distintos grupos de Segunda B. Los conjuntos de la comunidad autónoma de Murcia son habitualmente muy competitivos y entre ellos, además, se encuentra un filial como el del FC Cartagena.

Pero veleños y antequeranos, a su vez, van a poder evitar esos reiterados desplazamientos hasta las Islas Canarias que han tenido que realizar durante su debut en esta nueva categoría nacional. Aunque en territorio insular se toparon con cuatro de los cinco recién descendidos, el filial de Las Palmas, Mensajero, Panadería Pulido y Tamaraceite, no es menos cierto que los largos viajes han condicionado la planificación de esta pasada campaña.

Otros históricos equipos que se han cruzado en el camino de ambos ya no estarán en el calendario por otro motivo, el del ascenso. Córdoba, Mérida y Ceuta lograron sus respectivos billetes hacia Primera RFEF. Quienes no se estrenarán con ese cartel de históricos en esta cuarta categoría serán Atlético Malagueño y Marbella FC, porque no lograron como el Juventud de Torremolinos ponerle la guinda a la temporada con el ansiado ascenso a Segunda.

La competición en Segunda RFEF arrancará el primer fin de semana de septiembre y se prolongará casi hasta mediados de junio, cuando llegue el turno del play off para decidir las últimas plazas en juego, tanto para subir como para bajar de categoría.

Vélez y Antequera únicamente se volverán a cruzar durante la próxima campaña con San Roque de Lepe, Xerez Deportivo y el filial del Cádiz CF. Entran en juego las escuadras más orientales de Andalucía, con Mancha Real, El Ejido 2021 y el filial del Granada, que la pasada temporada se enmarcaban geográficamente en el Grupo V. Además del Juventud de Torremolinos se incorporan históricos como el Recreativo de Huelva y los filiales de Sevilla y Betis, además de Atlético Sanluqueño y Utrera.

Y en cuanto a la cuota murciana, junto al reseñado filial del FC Cartagena, entran en juego en este Grupo IV de Segunda RFEF otros tres conjuntos más: Mar Menor CF, UCAM Murcia y Yeclano Deportivo. Según fuentes federativas, la nueva composición parte de una votación entre todos los participantes y es provisional a efectos de que los equipos se inscriban de manera oficial en sus respectivos grupos de la cuarta categoría.