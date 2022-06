José Antonio Borrego Gutiérrez “Tete” está preparado para continuar haciendo historia en el BeSoccer CD UMA Antequera. Inmejorable e irrepetible su primera experiencia en un banquillo como encargado de comandar a un cuerpo técnico y a una plantilla que ha sido capaz de firmar una gesta sin precedentes como es ganar una Copa del Rey estando en la categoría de plata y dejando por el camino a los siguientes rivales: Coín, Burela, Zaragoza, Aspil, Santa Coloma y Valdepeñas.

Y ahí no quedó todo. El 15 de mayo se levantó un título en el Olivo Arena de Jaén y, el 11 de junio en un Pabellón Fernando Argüelles lleno hasta la bandera, se colocó el broche de oro a la temporada 2021/2022 con el retorno, por cuarta vez, a Primera División. El entrenador natural de Málaga (11/01/1975), por tanto, es el encargado de seguir sacando el máximo rendimiento a la máquina verde y dirigir un nuevo e ilusionante proyecto que tiene el cometido principal de encontrar acomodo en la élite nacional.

Tete es un hombre de club, de los que dejan huella. En su etapa como jugador, después de vivir momentos únicos al máximo nivel, guio al conjunto de su tierra hasta la 1ª División en la campaña 2014/2015 y, en la siguiente, trató de certificar con goles una permanencia que no fue posible. Llegó a retirarse y volvió a vestirse de corto, ya que su amor por este deporte le impedía abandonar las pistas. Definitivamente dijo adiós al término del curso 2016/2017.

A partir de ahí, se convirtió en el segundo entrenador al lado de Manuel Luiggi Carrasco “Moli”, el catedrático del fútbol sala, consiguiendo vivir dos ascensos en la 2017/2018 y 2019/2020. Un cúmulo de experiencias dentro y fuera del 40x20 que le llevaron a tomar las riendas del plantel el pasado verano de 2021 para empezar el de 2022 en disposición de preparar una cuarta aventura en el escenario competitivo más exigente al haber sido capaz de completar con éxito la hoja de ruta tanto del torneo liguero como del copero.

Este jueves 23 de junio se pone en marcha el proyecto deportivo de la entidad universitaria. “Después de mi primer año en el equipo de mi corazón y de mi tierra, estoy con muchísima ilusión. No se le puede pedir más a la última temporada con el histórico título de la Copa del Rey y el ascenso a Primera División. Esta segunda campaña la afronto con el entusiasmo del primer día. Tenemos un reto muy importante que es disfrutar y competir en la máxima categoría, pero contamos con la responsabilidad de conseguir algo que no hemos sido capaces de hacer nunca, que es permanecer un curso en la élite”.

El preparador resaltó que su elenco aspira a la permanencia. “Estoy seguro que si lo logramos, el club va a disponer de una solvencia y una estabilidad que necesita. Con muchas ganas de empezar el proyecto, trabajar, luchar e ilusionar a todas las personas que están alrededor nuestra. Este es el objetivo número uno, el de creernos que somos un equipo de 1ª por méritos propios y, por qué no, pelear cada partido mirando al rival y lanzando el mensaje de que queremos estar en esta categoría”.

Estar de vuelta en la élite es motivo suficiente para dar el máximo y el técnico ya tiene claro el mensaje a transmitir pese a la dificultad de la competición. “Si nosotros creemos en nuestras posibilidades y no nos vemos inferiores a los rivales, ya hemos ganado mucho. Este debe ser el lema de la temporada. No podemos venirnos abajo con cualquier adversario, porque si caemos en ese error volveremos a 2ª. Hay demostrar en la pista que somos un conjunto y unos jugadores de 1ª y esa debe ser la actitud correcta para convencernos de que podemos hacer una gran campaña y salvarnos”. Por otro lado, Tete destaca la importancia de los seguidores. “Su apoyo hace que nuestros jugadores den un plus. Si conseguimos la permanencia en Primera División, seguro que va a ser gracias al cariño y ánimo incondicional de los aficionados. Ya les invito a que se ilusionen con nosotros, los esperamos en el Pabellón Fernando Argüelles y queremos hacer récord de abonados”.