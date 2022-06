Nueva renovación en las filas del Iberoquinoa Antequera de cara a la formación de la plantilla del proyecto 2022/2023. Esta vez ha sido el turno del extremo izquierdo Nacho Del Castillo, que cumplirá así su cuarta temporada vistiendo de verde y que, además de su aportación en la pista, donde ha sido un hombre importante en el juego del equipo antequerano, será una de las columnas sobre las que se apoyará el vestuario.

A sus 30 años, Nacho Del Castillo cuenta ya con una dilatada experiencia en la División de Honor Plata, siendo uno de los partícipes del ascenso del Iberoquinoa Antequera hace ahora un año a la Liga Sacyr Asobal. Tras un año complicado pero de mucho aprendizaje en la máxima categoría, el extremo cordobés quiere volver a ver a su equipo en la zona alta de la clasificación y al Argüelles vibrando.

Su entrenador Chispi tiene claro que con Nacho Del Castillo va a tener algo más que un jugador a sus órdenes. “Después de tres años en el club, ya se puede contar a Nacho como un antequerano. Desde que llegó se ha identificado con el club y el proyecto y ese es uno de sus principales baluartes a nivel colectivo. En cuanto al juego, sin duda será el extremo izquierdo referencia además de una labor que quiero que tenga con lo que pueda ayudar en ese puesto a los jugadores que vengan y con las posibilidades que nos ofrece pudiendo defender de segundo. También buscamos poder marcar más goles de contraataque y en eso él va a ser clave. Muy contento de que haya renovado otra temporada más con nosotros”, expresa el técnico del Iberoquinoa Antequera.

Misma felicidad mostraba Nacho Del Castillo tras renovar: “Creo que se avecina un proyecto muy ilusionante, donde se va a combinar la experiencia de jugadores contrastados en la categoría con la juventud y el hambre de esa gente que viene desde abajo, siendo además muchos de ellos gente formada en el club, que nos debe hacer estar muy orgullosos. El objetivo este año no puede ser otro que reenganchar de nuevo a nuestra afición, les debemos una y son el motor del equipo. Con un Argüelles fuerte podemos estar arriba. Con Chispi he podido hablar y apuesta por una forma de juego atractiva, con un balonmano moderno, a marcadores altos y rápidas transiciones, algo en lo que particularmente me siento cómodo. Animo a todos a que se vuelvan a ilusionar con nosotros porque vamos todos a disfrutar muchísimo”.