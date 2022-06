El Unicaja espera a Yannick Nzosa tras su gran noche en el Draft

Yannick Nzosa ya ha cumplido el sueño de cualquier jugador que empieza a botar el balón en un equipo de formación: ser elegido en el Draft de la NBA para tratar de triunfar en la Liga estadounidense. La franquicia Washington Wizards apostó esta madrugada del día de San Juan por el canterano verde en el número 54 de la segunda ronda. El pívot del Unicaja de 18 años, después de una mala temporada en Málaga, bajó de forma considerable en las predicciones, tras alcanzar el Top 5 en el mes de octubre de 2021. Ahora tuvo que ver cómo Paolo Banchero, Chet Holmgren y Jabari Smith ocupaban esas posiciones de privilegio.

La franquicia de Washington se ha hecho con los derechos de Nzosa. Ahora bien. El futuro cercano del congoleño está muy lejos de Estados Unidos. Tal y como ya había publicado este periódico y según informó Tommy Sheppard, presidente de operaciones y director general de Wizards, minutos después del Draft, el jugador dejará Norteamérica para volver al Unicaja, su equipo actual. Sin embargo, no será para jugar en el Unicaja la próxima temporada.

El Unicaja quiere afrontar una revolución en toda su plantilla, pero con especial determinación en el juego interior. La primera pieza es el estadounidense David Kravish ,con pasado en el Baxi Manresa, pero no se espera que esté acompañado por Yannick Nzosa en la pintura. La intención de la dirección deportiva cajista es buscarle una cesión al congoleño para que siga formándose, aunque en un equipo en el que puede tener más protagonismo y minutos, ya que es una pieza a la que Ibon Navarro no le encuentra encaje en el nuevo proyecto malagueño. Ya hay varios clubes que han preguntado por la situación del jugador y, presumiblemente, se mantendrá otro año en la Liga Endesa, aunque lejos de Málaga.

En Los Guindos, club con el que tiene contrato hasta 2026, le seguirán muy de cerca para analizar su evolución y considerar una posible incorporación para la temporada 23/24 en función del rendimiento ofrecido. También lo estarán vigilando desde Estados Unidos. Wizards estudiará, como ya han asegurado, la evolución de Yannick Nzosa y está previsto que lo visiten de forma periódica para verlo en acción.

La apuesta que han hecho los norteamericanos por el pívot cajista es clara, a pesar de haber sido en una de las últimas posiciones del Draft. La verdad es que los registros del cajista tampoco habían sido especialmente ilusionantes si se tiene en la memoria su irrupción en la Liga la pasada temporada.

Lo que han hecho en Washington ha sido acogerse a una estrategia muy utilizada en los últimos años con jugadores internacionales: Draft and Stash. Consiste en un acuerdo por el que la franquicia no le firma el contrato al jugador hasta que ambas partes lleguen a la conclusión de que es el momento oportuno, pero sí que se hacen con sus derechos. Normalmente este tipo de pacto se produce porque el deportista no está preparado para dar el salto a una liga como la estadounidense. Esto ya ocurrió recientemente con el argentino Leandro Bolmaro, los derechos eran de Minnesota Timberwolves y jugó en el Barça una temporada más después de haber sido elegido, o en el pasado con Marc Gasol.

En el momento en el que Washington Wizards quiera que Yannick Nzosa dé el paso hacia Estados Unidos, tendrá que hacer frente a la cláusula de salida de algo más de 700.000 euros. Mientras tanto, su futuro estará ligado al Unicaja, aunque sea cedido en otro club. Si todos los planes siguen su curso, el pívot acumulará minutos a partir del mes de septiembre en otro equipo de Liga Endesa.