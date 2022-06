Duro arranque de Liga para el BM Costa del Sol Málaga en un calendario sin sentido

El Costa del Sol Málaga tendrá un inicio de Liga de alto voltaje. La Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) sorteó este miércoles el calendario de la Liga Guerreras Iberdrola y las «panteras» visitarán en la jornada inaugural, el 3 de septiembre, al Super Amara Bera Bera en San Sebastián. O sea, que campeón y subcampeón de la última liga abrirán el nuevo curso con un plato fuerte en un partido de mucho calibre, pero que llega demasiado pronto.

La verdad es que no tiene mucho sentido que la Federación no haga un calendario «teledirigido» como hacen la LFP con el fútbol o la Liga Endesa con el baloncesto. Es impensable y «antinatural» imaginar un Barça-Madrid en la primera jornada liguera de cualquiera de los dos deportes mayoritarios en España, justo lo que pasará esta próxima campaña en el balonmano femenino, después de que vascas y malagueñas tengan que medirse en la primera jornada. Es un duelo que en la parte final de la Liga sería mucho más atractivo, pero está claro que alguien no ha pensado lo mismo.

Para que todo tenga todavía menos sentido, el primer partido en casa para el equipo de Suso Gallardo (jornada 2) será el sábado 10 frente al... ¡¡Rocasa Gran Canaria!!, el equipo que mejor se ha reforzado este mercado estival y al que todos apuntan como el rival a batir la próxima temporada. En otras palabras, que 4 puntos claves para el devenir de la temporada se habrán jugado ya en las dos primeras jornadas ligueras. Lo dicho, un sinsentido que va en contra de la propia emoción y visibilidad de la competición.

Después de recibir a las canarias, el conjunto malagueño visitará al Zubileta Evolution Zuazo Barakaldo, también en tierras vascas, el 17 de septiembre. Luego visitará la Costa del Sol el Conservas Orbe Rubensa Porriño. Habrá un parón por la disputa, del 4 al 20 de noviembre, del Campeonato de Europa que se celebrará en Eslovenia, Montenegro y Macedonia del Norte.

Poco después de la reanudación, el 17 y 18 de diciembre está prevista la Supercopa, para la que tienen billete las panteras como vigentes campeonas coperas. El último partido del 2022 será en Huerta del Rey frente al Caja Rural Aula Valladolid el 28, una fecha en la que este año sí habrá competición. El final de la primera vuelta coincidirá con la visita del Mecalia Atlético Guardés a Carranque el 14 de enero. El 21 se iniciará el segundo tramo de la Liga Guerreras Iberdrola en Carranque ante el Super Amara Bera Bera.

La Fase Regular las malagueñas la cerrarán ante las guardesas el 15 de abril en A Sangriña. Luego llegarán las grandes novedades en el formato de la Liga 22/23 con el play off y el play down en una liga que cuenta con dos equipos que se incorporan a la División de Honor Femenina el Gurpea Beti-Onak Azparren Gestión y el Grafometal La Rioja.

La Copa de la Reina, que acogerá Málaga en el Martín Carpena, será del 21 al 23 de abril. Las malagueñas ya están clasificadas como anfitrionas.

Cambio de formato

La primera gran novedad de la próxima Liga radica en el número de participantes en la máxima categoría del balonmano femenino español, ya que se recupera la cifra previa a la pandemia de COVID: 12 en total, en lugar de los 16 y 14 equipos que participaron los últimos dos años. Y ello provoca que, inevitablemente, se reduzcan el número de jornada a disputar en la primera fase de la Liga Regular: 22 en total.

Precisamente, a partir de ahí reside la mayor novedad de esta temporada: la existencia de una segunda fase en forma de play off por el título que involucra a los ocho primeros clasificados al término de la Liga Regular; y un play-down con protagonismo para los últimos clasificados, y en el que se decidan las plazas de descenso.

Concretamente, se establece la disputa de los cuartos de final a doble partido: la ida el 29 y 30 de abril y la vuelta el 6 y 7 de mayo. Los equipos clasificados deben afrontar, a partir de ahí, la eliminatoria de semifinales al mejor de tres partidos, disfrutando en este caso el conjunto mejor clasificado en la Liga Regular del privilegio de jugar el segundo y el hipotético tercer compromiso en casa. Mismo formato que se conserva para el choque final por el título, al mejor de tres partidos, bajando el telón de la temporada 2022/2023 el 30 ó 31 de mayo, en el caso de que todo se decida en el tercer compromiso.

Parece que todo estará más abierto y habrá más emoción hasta el final, lástima de ese calendario sin restricciones y demasiado desequilibrado.