El programa «Deporte en Feria» que desarrolla cada verano el Ayuntamiento de Málaga rondará este año los 1.500 participantes en las 13 actividades que oferta el Consistorio. El catálogo de actividades es amplio y variado, con las dos pruebas estrella de la 60ª Regata de barcas de jábegas (sábado, 6 de agosto) y la 62ª Travesía a Nado del Puerto de Málaga (domingo, 7 de agosto).

Este programa fue presentado este miércoles por la mañana por la concejala de Deporte, Noelia Losada. El Área de Deporte combina disciplinas tradicionales con otras menos conocidas: baloncesto, pádel, vóley playa, zumba, taichí taoísta, qi gong, yoga, caminata senderista y fotográfica, marcha nórdica y tiro con arco completan las mencionadas anteriormente.

La competición de embarcaciones de la Regata de Jábegas dará inicio el sábado 6 de agosto a las 17:00 horas de en el muelle 2, Dársena de Guadiaro del Puerto de Málaga. Habrá 288 tripulantes, que competirán en las categorías senior, femenina, veteranos y juvenil. Las finales se celebrarán desde las 19:15 y los nueve clubes inscritos son C.D. de Remo La Araña; C. de Remo La Cala del Moral; Asociación del Remo y la Pala de Pedregalejo; C. de Remo Torremolinos; La Carihuela C. de Remo y Pala tradicional; C. D. Remo El Faro Torre del Mar; C. Malagueño de Jábega; U. D. La Cala del Moral; C. de Remo La Espaílla El Palo.

La Travesía a Nado será el 7 de agosto y saldrá a las 11:00 horas, se disputará en el mismo escenario que la anterior actividad y este año será gratuita. La distancia a recorrer serán 1.000 metros y habrá 500 plazas disponibles. Las inscripciones se abrirán en los próximos días en la web del Área de Deporte (www.deporte.malaga.eu).

La población general podrá inscribirse en todas las actividades, excepto en la 5ª Liga de Verano de Baloncesto; el taichí taoísta; el qi gong y la regata de jábegas, bien porque son competiciones independientes o porque son exhibiciones.

La información pormenorizada de las pruebas, fechas y modos de inscripción se encuentran en la web del Área de Deporte.

Las actividades del Deporte en Feria son posibles gracias a la implicación de las siguientes entidades y empresas: Asociación de Remo Tradicional, Sociedad Excursionista de Málaga, Go Fit Huelin, Asociación Española de Qi gong Deportivo, Club Deportivo La Coracha, Club Masdepádel Málaga, Asociación Taichí Sin Fronteras, Instituto Andaluz del Yoga, Asociación Unificada de la Guardia Civil, Muelle Uno y Autoridad Portuaria de Málaga.