Alejandro Davidovich defenderá su título de vigente campeón de la Copa del Rey de Tenis tras batir en la primera semifinal de la nonagésimo séptima edición a Pedro Martínez, al que superó por 6-2 y 6-0 en 59 minutos de juego. Su rival será el ganador del duelo entre Carlos Alcaraz y Pablo Andújar.

En el arranque del partido Davidovich rompió el servicio de Pedro Martínez de salida, pero el de Alzira (Valencia) le devolvió la rotura en el juego siguiente con una buena subida a la red. Además defendió su servicio en un tercer largo juego para colocarse 2-1 tras un saque de cuchara a lo Kyrgios que sorprendió a Davidovich.

El malagueño, que intercaló buenos golpes con fallos hasta el momento, fue a más y comenzó a conectar tiros más certeros y potentes para sumar cuatro juegos consecutivos. Igualó primero con su servicio, tomó ventaja con un largo juego que se adjudicó con fortuna al tocar la cinta de la red y de nuevo al saque puso el 4-2 para confirmar su buen momento. Cerró el set a su favor con otro break, el tercero de la manga, y al servicio, tras levantar tres bolas de break, para colocar el 6-2 tras dos saques directos en 37 minutos.

En la segunda manga, Davidovich puso la directa, llegando a casi todo y con algunos golpes muy vistosos, como buenos paralelos y dejadas. Ganó 6-0 con una triple rotura y una buena defensa de su servicio ante un Martínez combativo, ya que llevó a tanteos largos todos los juegos, pero sin continuidad ni acierto en los momentos claves. El malagueño fue muy superior y no levantó el pie hasta llevarse el duelo en 22 minutos más.

Tras el partido, el ganador de la primera semifinal se mostró “muy contento” por estar por tercera vez en Huelva, donde dijo que “siempre me cuidan un montón”. Valoró que la organización “se lo curra mucho” para hacer posible este torneo.

Por su parte Pedro Martínez, que declaró que “no es excusa” que estuviera toda la noche viajando para llegar a Huelva, expuso que Davidovich fue el justo vencedor. “Ha hecho un partido excelente, no me ha dejado respirar ni un momento”. No obstante, se mostró “contento” de estar por tercera vez en el club onubense para la disputa del torneo, al que espera regresar en “los próximos años”.