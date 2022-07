67-79 Plata de ley para España en el Martín Carpena

Lo tuvo España. Lo rozó con sus dedos. 24 minutos de absoluta perfección hicieron soñar con que la gloria era posible. Pero el cansancio, la inexperiencia en este tipo de citas y el poderío físico del rival hicieron que el oro de este Mundial sub-17 se marchara para Estados Unidos. No obstante, esta generación ya ha demostrado que el futuro es completamente suyo y que lo que este domingo no fue posible alcanzar, lo será con el paso de los años. No hay duda.

Si Javier Zamora hubiese podido soñar con un inicio de partido, ni siquiera se hubiese acercado a lo que sus chicos hicieron sobre la pista. España dejó «seca» a la temida Estados Unidos tras unos primeros minutos de igualdad. Solo el talentoso David Castillo -con seis puntos- fue capaz de mantener viva a su selección. Sin embargo, un equipo siempre es mejor que un jugador y los hispanos hicieron gala de su mejor juego para poner un brillante 20-13 en los primeros minutos que despistó por completo a su rival. Mantener el ritmo anterior en el segundo cuarto fue complicado, ya que los americanos comenzaron a ejecutar esa presión asfixiante en la salida de balón que provocó numerosas pérdidas. Además, solo fue capaz de recurrir a individualidades y gestos técnicos para anotar. Solo en contraataque cogió a la defensa española desarmada porque en cinco contra cinco les era complicado. ¿Le sirvió? Sí, para acercarse a tres puntos en el minuto 15 (31-28). Pero una mejora evidente en defensa y mejores decisiones en ataque le permitieron a España marcharse al descanso con un marcador de ensueño: 38-31. Quedaban 20 minutos por delante para decidir una final que estaba siendo épica y el nivel de crudeza aumentó. Ambos equipos se colocaron en bonus en el minuto 6 del tercer cuarto. El partido perdió frescura y en esa lucha cuerpo a cuerpo ganaron ventaja los estadounidenses. Se volvieron a acercar en el resultado en ese carrusel de tiros libres (48-46) y Javier Zamora frenó cualquier atisbo de despertar con un tiempo muerto. Después de más de 20 minutos de liderato español, Estados Unidos se puso por delante con un 49-50 que se marchó hasta el 49-54. Las ideas parecían estar agotadas ante una defensa que jugaba al límite de la falta en cada posesión. Ni siquiera España era a veces capaz de superar la mitad del campo y todo esto -además de dos triples seguidos- llevó al 51-62 que cerró el tercer cuarto. Por delante quedaban 10 minutos para luchar por el oro. Los españoles ya sabían lo que era remontar en dos ocasiones en el Carpena, pero esta tenía que ser heroica. Aday Mara -pívot de 2.20 metros- se erigió como bandera en ataque, pero el cansancio atrás ya estaba siendo notable. A falta de 5 minutos, la desventaja seguía siendo de 8. Desde entonces, poco hubo que hacer. España lo intentó hasta el final a la desesperada, pero era imposible revertir ese final. Ya valorarán la plata en el futuro, pero lo cierto es que se marchan con la primera final de España en un Mundial sub-17 y con el cántico de "campeones, campeones" por parte de 6.639 espectadores que quisieron presenciar a una generación que será histórica. Mención especial para los tres cajistas: los jugadores Álvaro Folgueiras y Rubén Vicente, además del técnico ayudante Chiki Gil. Orgullo de Los Guindos. Ficha técnica: 67- España (20+18+13+16): Conrad (9), Hugo González (16), Langarita (6), Folgueiras (3), Almansa (9) -quinteto inicial- Aday Mara (16), Marí (6), Vicente (0) De Larrea (2), Vidarte (0), Barberá (0), Delicado (0). 79- Estados Unidos (13+20+29+17): Castillo (12), Holland (13), Peat (3), Steward (10), Wagner (0) -quinteto inicial- Flagg (10), Fears JR (17), Fland (3), Jackson (0), Knox (5), Newell (0), Evans (0). Árbitros: Gatis Salins (Letonia), Julio Cesar Anaya (Panamá) y Kerem Baki (Turkey). Incidencias: Final del mundial FIBA sub-17 celebrado en el Martín Carpena (Málaga).