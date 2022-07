La Rosaleda no cambiará su ubicación para el Mundial 2030

La Rosaleda es uno de los 14 estadios candidatos para acoger el Campeonato del Mundo de 2030 si España y Portugal acaban siendo los países organizadores de la cita -se conocerá en 2024-. Sin embargo, ¿Málaga ofrecerá el campo del club blanquiazul tal y como se conoce a día de hoy o propondrá una nueva ubicación y, por lo tanto, un nuevo estadio? Y esa pregunta ya tiene una respuesta oficial por parte de Francisco de la Torre.

El alcalde de la ciudad estuvo en la presentación de la segunda camiseta del Málaga CF este martes. Opinó sobre la novedosa vestimenta, pero no pudo eludir a la gran incógnita que mantiene en vilo al deporte local, por lo pronto, hasta el jueves. No obstante, De la Torre confirmó cuál será la propuesta de la Costa del Sol para acoger el evento mundialista: La Rosaleda sí y «es mejor en esta ubicación. Aunque hay que resolver el tema de movilidad, no cabe duda».

Así que en la reunión entre los ayuntamientos de los estadios candidatos, los gobiernos autonómicos y la Federación Española de Fútbol, el actual campo del Málaga CF será la única propuesta que realice la ciudad de Málaga. No obstante, si acaba siendo elegida la candidatura de España y Portugal en 2024, son numerosos los cambios que tiene que afrontar La Rosaleda y la propia capital para acoger el evento.

¿Por qué se va a mantener la actual ubicación? ««Salvando distancias, para mí es el equivalente al Bernabéu de Madrid. Todavía no estamos al nivel Madrid, el estadio tampoco, pero este eje es un poco el equivalente al eje de la Castellana en Madrid, si me permitís», afirmó el alcalde sobre el emplazamiento de La Rosaleda. Además, también aclaró que al estadio se puede llegar a pie o en vehículos unipersonales y quiso confirmar que «se puede crecer aquí y hay soluciones, para eso están los arquitectos y técnicos especialistas».

Sin embargo, hay una razón evidente para presentar el estadio actual: «El ideal es plantearlo de esa manera, será más barato que hacer uno nuevo también, anunció De la Torre y es que La Rosaleda no cumple actualmente uno de los requisitos más importantes para acoger el Mundial de 2030: aforo mínimo de 40.000 espectadores para presenciar la Fase de Grupos. Por lo que deberá acometer una importación ampliación de 10.000 personas.

Otro requisito con el que no cumple el campo malagueño es con las 5.000 plazas de aparcamiento en torno al estadio. Aunque la prioridad sobre los desplazamientos irá enfocada al transporte público. Será lanzadera, según explicó el alcalde, y hará «lo que sea necesario para reforzarlo, que en Madrid es más potente que aquí. Tienen metro y una serie de combinaciones, pero esa analogía no viene mal. Hay que ser capaces de dar respuesta a todos los retos que supone» ser capaz de alcanzar la posibilidad de recibir el Mundial. Y no solo consideró un punto importante el transporte público, «tener gente a 10-15 minutos a pie tiene decenas de miles de posibilidades, es muy bueno».

Así que Francisco de la Torre se mostró muy optimista con lo que puede ofrecer Málaga de cara al Campeonato del Mundo de 2030, a pesar de las evidentes reformas que deberá acometer en el futuro el Ayuntamiento sobre la ciudad. Primero habrá que esperar a lo que se decida el jueves en la reunión en Las Rozas con las numerosas instituciones que descartarán tres estadios. En caso de que La Rosaleda salga elegida, habrá que volver a esperar hasta 2024 para ver si eligen a España y Portugal como países organizadores del Mundial. Como mínimo ya se sabe que el campo malagueño -y su ubicación- ya están decididos y no habrá ninguna novedad al respecto.