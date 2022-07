Tres canteranos cierran la plantilla del Iberoquinoa Antequera

El Iberoquinoa Antequera 2022/2023 ya conoce a todos sus integrantes, pues la plantilla queda cerrada tras el anuncio de la incorporación de sus tres últimas piezas, tres jugadores nacidos en Antequera y formados en la cantera del Club BM Los Dólmenes: Pablo Luque, Lorenzo Ruiz e Isaac García.

Estos jugadores se forjaron en pasado año en el Club BM Mijas y llegan para formar parte de pleno derecho del primer equipo antequerano. Con la llegada de estos canteranos, el entrenador Juan Antonio Vázquez ‘Chispi’ ya tiene todas sus piezas disponibles para afrontar una temporada que se presenta ilusionante en la División de Honor Plata.

Pablo Luque es un portero de gran proyección que, compartiendo portería con Fran Alarcón y Pau Guitart, continuará su crecimiento y comenzará a tener oportunidades en la categoría de Plata. Por su parte, tanto Isaac García, lateral izquierdo, como Lorenzo Ruiz, central, saben lo que es tener minutos con el primer equipo.

Gracias al acuerdo de filialidad con el Club BM Mijas, la pasada temporada pudieron alternar ambos equipos, llegando a jugar en varias ocasiones con el Iberoquinoa Antequera en la Liga Sacyr Asobal, dejando ver tanto la apuesta del club por su gente joven como la capacidad de ambos para estar en el equipo.

Chispi tiene claro que no son jugadores que vienen a rellenar, sino a formarse para, en un futuro no muy lejano, tener un papel importante en el equipo. “La incorporación de estos tres jugadores sigue la línea de lo que hemos repetido en las últimas semanas sobre el desarrollo del proyecto, no queremos pensar de cara a un año sino a dos-tres años vista. Isaac vuelve después de estar un año en el filial en Mijas jugando en Segunda Nacional y con la idea de que comparta puesto con Nacho Del Castillo y con Alejandro que subirá del juvenil. Con esos tres jugadores tenemos el puesto perfectamente cubierto y con Isaac y Alejandro podemos tener extremos para 5-6 años”, manifiesta el entrenador.

Asimismo, explica que “en el caso de Loren, compartirá posición con dos de los fichajes, algo que le vendrá muy bien al ser gente de mucha experiencia que le hará ir mejorando y creciendo como jugador. Y con Pablo Luque tenemos la idea de tener tres porteros, principalmente para poder entrenar mejor y que pueda dar descanso a los dos porteros que tendrán este año más peso, pero como decimos, pensamos en él de cara al futuro y queremos tener en el equipo cuanta más gente de Antequera, mejor”.