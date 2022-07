El Costa del Sol Málaga renueva su apuesta por María Pérez

El Costa del Sol Málaga ha anunciado su decimotercera renovación, esta es la de María Pérez. El conjunto costasoleño ha conseguido uno de los objetivos primordiales en la confección de la plantilla para el proyecto 2022/2023: asegurarse un año más el bloque campeón que consiguió cuatro títulos y jugó cinco finales.

El equipo dirigido por Suso Gallardo continúa su apuesta por un grupo de jugadoras que han elevado a otro nivel las panteras y que las han colocado entre los mejores clubes del balonmano español.

Pérez tuvo una temporada compleja en la campaña anterior, puesto que el verano pasado se lesionó, con una rotura del ligamento interno, del ligamento cruzado y del menisco externo de la rodilla izquierda. Una lesión de gravedad que la tuvo fuera de las pistas durante todo el curso.

La primera línea se encuentra en la recta final de su recuperación y se irá reintegrando poco a poco con sus compañeras. Respecto a ello, expresa que se siente muy feliz y con ganas de que llegue agosto para poder aportar su granito de arena al equipo y seguir aprendiendo.

La joven estará en dinámica del primer equipo pero competirá, en un principio, con el filial de División de Honor Plata para disfrutar de minutos y coger de nuevo ritmo competitivo: "La recuperación va bastante bien, ya estoy en la recta final. Solo queda mejorar algunos aspectos físicos, ir cogiendo ritmo y amoldarme de nuevo a la rutina y a las compañeras. Ya se puede decir que veo la luz al final del túnel. Estoy casi".

"Que el club siga apostando por mí después del año tan duro que he pasado es de agradecer y tengo muchas ganas de poder demostrar y de poder seguir aprendiendo y mejorando en lo que considero mi casa", expresa.

Asimismo, añade que "ha sido una temporada bastante difícil tanto a nivel físico como mental. Desde el momento donde sabes lo que hay y lo que toca te mentalizas y cambias el chip. Si desde dentro se vive intenso, desde fuera te puedo decir que aún más. Un montón de ganas de poder ayudar al equipo, impotencia de no poder hacerlo. He disfrutado mucho, aunque pensaba que me iba a ser complicado. Ha sido una gozada ver al equipo jugar, me acuerdo de esa Copa de la Reina que fue impresionante vivirla con ellas desde dentro. Al final no lo he llevado tan mal como pensaba, pero ha sido una etapa dura".

Pese a su lesión, la jugadora hace balance de un curso histórico para las panteras: "Hemos demostrado que somos un grupo que sabe recomponerse frente a las adversidades, porque el inicio de temporada fue bastante duro con las dos lesiones. Eso podía hacer mella anímicamente en el grupo y en cambio nos recompusimos bastante bien. Sabíamos lo que había y a partir de ahí se siguió trabajando. Hemos demostrado un buen nivel durante toda la temporada y sobre todo durante toda la liga, que era uno de los objetivos que teníamos que mejorar. Se ha demostrado que podemos ser regulares y constantes a nivel de juego. Nunca hemos perdido la esencia. El grupo llegó a final de mayo compitiendo en todas las competiciones y a un buen nivel".

A las 13 renovaciones, al conjunto se han unido los fichajes de Elena Cuadrado, Gabi Pessoa y Sol Azcune, un grupo que pelará por volver a estar arriba. En unas semanas comienza una temporada marcada por la ilusión con la EHF European League como principal aliciente, pero también con la Copa de la Reina en el Martín Carpena, que será en el mes de abril.

"La Copa siempre es especial, pero si la hacemos en casa después de lo vivido en esta última final europea, esta Copa promete. Jugar la EHF European League es un gran paso de calidad del club, las jugadoras lo afrontamos con mucha ilusión y muchas ganas de competir con equipos bastante top. Es un motivo más para seguir trabajando y luchando. La mente ya está puesta en ese principio de temporada", concluye la malagueña.