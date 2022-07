Carla Viegas: “He entrenado mucho para estar a este nivel”

La sampedreña Carla Viegas, aun con 16 años (nacida en diciembre de 2005), ha demostrado esta pasada semana en el Mundial U17 femenino que es ya toda una realidad del baloncesto español e internacional. La jugadora del CAB Estepona de Liga Femenina Challenge se ha consolidado como la máxima anotadora en triples de la cita mundialista, con 23 canastas de 3 anotadas y un espectacular ¡¡45,1% de acierto!! La selección española dirigida por Cristina Cantero consiguió este domingo la plata mundial, tras caer en la finalísima contra Estados Unidos (84-62), con un papel muy destacado durante todo el torneo de la jugadora costasoleña.

“Estoy super contenta, todavía no me creo lo que hemos hecho. Ha sido una experiencia inigualable, ha sido una locura”, expresa la jugadora del CAB Estepona a La Opinión de Málaga, mientras se dirige al aeropuerto para tomar el avión de regreso a España. En cuanto al nivel individual, la alero apostilla que le ha ido bastante bien, aunque a la vista está con los resultados, pero declara: “Mis compañeras me han ayudado a estar muy a gusto con todas y entrenando al mejor nivel que he podido dar. Me he esforzado mucho”.

Viegas, con un poquito de timidez y humildad, manifiesta que no se cree el buen Mundial que ha firmado. “No pensaba que fuese a meter tantos triples, no sé, de repente empecé el primer partido súper bien, el segundo, el tercero… y seguía avanzando”. Y así es como la única representante andaluza del equipo ha sido la segunda máxima anotadora del conjunto con 11,7 tantos por partido, saliendo en todos los encuentros desde el banquillo y siendo la quinta en minutos jugados, con algo menos de 20 por enfrentamiento.

La natural de San Pedro de Alcántara cuenta que, a nivel de equipo, querían conseguir una medalla, “pero no teníamos un objetivo marcado a nivel de pensar que teníamos que llegar a la final sí o sí, sino que íbamos partido a partido, concentrándonos cada día en el rival que teníamos delante y bueno, hemos conseguido llegar a la final y todas estamos súper contentas”.

“A medida que avanzaba la competición, queríamos más, llegamos al partido contra Mali y fue muy duro, se nos complicó un poquillo, pero al final lo conseguimos sacar”, confiesa la malagueña haciendo balance del torneo. El conjunto dirigido por Cantero disputó los cuartos de final contra Australia y las semifinales, ante Francia. “Lo bueno fue que, durante la preparación, tuvimos un torneo y ya conocíamos al equipo francés, por lo que íbamos mucho menos nerviosas que como lo hubiésemos estado de no haber hecho ese torneo. Ya después, en la final, estuvimos muy tranquilas, porque realmente no teníamos nada que perder, simplemente salimos a disfrutarlo y a lucharlo contra Estados Unidos, que era la gran favorita”, explica la jugadora del club esteponero.

Viegas sostiene que comenzaron la final “adormiladas", aunque después ya dieron un buen nivel. “Lo que pasa que al final, Estados Unidos es un país muy grande, hay mucha gente a la que escoger y realmente son muy buenas todas. Estaban haciendo cambios continuamente porque les da igual que estuviese la 4, la 6, la 12, la 8… Les da lo mismo, porque todas dan el mismo nivel o cada una más que la anterior. Siempre están frescas, están dos minutos, dan su máximo y ya se van a descansar, entonces sale otra que te da aún más. Tienen esa ventaja de tener una rotación enorme y todas son muy buenas, por mucho que tú intentes defenderlas, da igual, se van a meter en la canasta”, revela la alero, que consiguió en la final 11 puntos en 27 minutos, un tiro de dos y tres triples.

Asimismo, también hace balance a nivel personal: “Creo que he estado bastante acertada en el tiro, he entrenado mucho para estar a este nivel y, además, durante este mes que he estado concentrada, he mejorado mucho en defensa gracias a mis compañeras, que me han ayudado”.

“Lo que me llevo del torneo son las experiencias que he vivido con todas mis compañeras, que han sido muchas, porque hemos estado más de un mes juntas, y dentro de la pista no voy a olvidar nunca, nunca, el partido de semis contra Francia”, admite, sumando que “al principio me vine un poco abajo porque empezamos muy mal, nos comimos 6-0 y pensaba que ahí ya habíamos perdido, pero de repente empezamos a remontar y no sé, es un partido que no voy a olvidar en mi vida”. “Después todas estábamos gritando, llegamos al hotel, nos duchamos y todas seguíamos gritando, en la cena… No podíamos parar, estábamos muy contentas”, expresa la sampedreña.

Por lo que se refiere al papel de la selección en el Mundial, “creo que hemos conseguido ser un equipo, puesto que es muy difícil juntar a 12 personas, una que viene de Cataluña, otra de Asturias, otra de Madrid… y juntarlas a todas así, de repente, es difícil que se conecten en pista y fuera, pero nosotras lo hemos conseguido. Hemos formado un equipo tanto dentro como fuera de la pista y creo que eso se ha visto reflejado en lo que hemos conseguido, en ser subcampeonas del mundo”.

De cara a la próxima temporada en la Liga Femenina Challenge con el CAB Estepona, Viegas espera "aportar lo máximo posible" y que se puedan mantener en la Liga, además de estar lo más arriba posible de la clasificación. En la anterior campaña, la jugadora terminó como la mejor tiradora de la competición, con 58/115, siendo un 50,43% de acierto.

Viegas sabe que en el CAB Estepona tiene todavía muchas cosas que aprender en el día a día de sus compañeras. “En situaciones puntuales, a lo mejor yo haría una cosa y las senior harían otras totalmente distintas, pero aprendo de esos momentos y, es que, en los entrenamientos es como si tuviese 10 entrenadoras conmigo, porque en el momento que cometo algún error, ellas me lo explican y me lo corrigen, entonces así aprendo mucho más”.