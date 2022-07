Alvarito llegó al conjunto verde en el curso 2018/2019 y, desde entonces, se ha afianzado como una de las piezas clave del proyecto deportivo del BeSoccer CD UMA Antequera. Se trata de un ala-cierre muy competitivo, técnico y rápido en las transiciones y las jugadas de uno contra uno en banda. Además, a su estilo de juego se le ha ido añadiendo una mayor implicación en tareas defensivas, que unió a su capacidad para ayudar en la zona de finalización, principalmente con asistencias, y algún que otro gol.

Será la quinta temporada del madrileño en el club antequerano, donde marcó seis goles en el último campeonato liguero. La versatilidad terminó por convertirse en su principal virtud y su compromiso para ayudar al grupo, le llevó a coger un rol clave en la rotación para cubrir las bajas por lesión de Quique Hernando y Raúl Canto.

A pesar de una apariencia más liviana en lo que a físico se refiere, el jugador demostró fortaleza y, junto a su rapidez y lectura de juego, le permitieron a Tete ubicarlo en una posición más defensiva encomendándole la misión de fajarse con los pívots rivales. Asumió este papel con profesionalidad y respondió con un excepcional marcaje a referencias ofensivas de alto nivel como el esloveno Drahovsky o el brasileño Matheus Preá en la final four del torneo del KO disputada en Jaén.

Una lucha y entrega que mantuvo tanto en la recta final de la Liga como en la fase de ascenso, permitiéndole, por tanto, ganarse en la pista su ampliación de contrato. “Muy contento de poder seguir en Málaga, disfrutar de Antequera, de la afición y de todos mis compañeros. Feliz de formar parte de esta gran familia. Ha sido un año inolvidable y ojalá que el que viene sea igual o mejor”, precisa el 7 verde.

El propio guerrero universitario sabe que su aportación fue buena y que debe mantenerla en una nueva temporada en la élite con adversarios muy contundentes. “He subido un escaloncito y, a mitad de temporada y en la recta final, me he encontrado muy bien física y psicológicamente y eso me ha ayudado mucho”.

Se prepara, además, para hacerlo lo mejor posible en el aula y obtener buenas calificaciones en su Grado de Marketing e Investigación de Mercados. “Es el único equipo donde se puede compaginar y donde te dan facilidades para desarrollarte a nivel profesional y personal. El de clases y exámenes cuesta un poco, porque te vas de viaje, entrenas todos los días, tienes las tardes ocupadas y por las mañanas vas a la Universidad, pero es cuestión de organizarse y, con esfuerzo y dedicación, se consiguen los resultados”, comenta.

Tete puede continuar el excelente trabajo iniciado con su plantilla y eso puede ayudar a encarar mejor los próximos retos como apunta el jugador de Meco (Madrid): “Seguimos el mismo bloque, hemos jugado en Primera, excepto alguno, y eso nos va a hacer más fuertes. Esta última campaña, con la Copa del Rey, hemos adquirido experiencia de cara a jugar con equipos de la máxima categoría y esa va a ser nuestra base. Tenemos que tener la actitud que demostramos en Liga y Copa y ojalá nos mantengamos”.

Por último, Alvarito se dirige a los seguidores: “Se ha visto que en el último tramo de la temporada, en la Copa y el play-off, la afición se ha volcado con nosotros, ha llenado el Argüelles y es mucho más fácil jugar así. Animo a todo el mundo de Málaga, Antequera y la provincia a que vengan al Pabellón, disfruten del mejor fútbol sala del mundo con nosotros, que nos lo hemos ganado”.