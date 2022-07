Con una vuelta de 68 golpes (-4) en Golf Torrequebrada, la italiana Virginia Elena Carta se lucía exhibiendo una gran regularidad de tee a green en este arranque del Santander Golf Tour LETAS Málaga. Carta anotaba seis birdies y dos bogeys en su tarjeta para auparse a lo más alto de la clasificación.

La jugadora con tarjeta del Ladies European Tour, y colocada en el puesto 33 de la Race To Costa del Sol, aseguraba haberse encontrado muy cómoda durante toda la vuelta. «Me he sentido muy bien, es un campo muy divertido. Puedes hacer birdies y también muchos bogeys, por eso hay que mantener la calma si lo birdies no llegan. He ido golpe a golpe, y así ha salido el resultado», explicó.

En el bando español sobresalen dos nombres, el de las malagueñas Noemi Jiménez y Sara Navarro, que terminaron la primera jornada en cuarta posición con vueltas de 71 golpes (-1).

La marbellí Noemi Jiménez, terminó con muy buenas sensaciones. «He pateado muy bien a pesar de fallar el último, pero he metido en general muchos. Estoy muy contenta por la vuelta, aunque es verdad que del 7 al 10 he tenido algunos fallos en el juego largo. Al final, he tenido paciencia, porque sabía que los birdies podían llegar, y así ha sido, así que me voy con muy buenas sensaciones», aseguró.