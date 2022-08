«Luchar por títulos es mi principal motivación para venir a Málaga»

Elena Cuadrado (15/04/1999, Palencia) fue el primer fichaje del Costa del Sol para la temporada 22/23. La primera línea formó parte del club castellanoleonés Aula Valladolid durante cinco temporadas, equipo al que llegó tras su formación en el Balonmano Palencia.

La palentina cuenta en su haber con dos subcampeonatos en la Copa de la Reina y, en la campaña 17/18, fue elegida Mejor Joven Promesa.

¿Cómo decide venir al Málaga Costa del Sol?

Me costó bastante decidirme porque es un sitio que está bastante lejos de mi casa. Pero viendo los resultados que iba teniendo el equipo, la forma de trabajar y según lo que me contaban las chicas , creo que ha sido una buena elección. Este año espero que sigamos peleando por títulos como lo han hecho las temporadas pasadas y esa es la motivación que ha llevado a venir.

¿Cuáles son sus sensaciones en la primera semana de trabajo?

He estado muy cómoda en todo momento. Las chicas y el cuerpo técnico me han acogido muy bien. Hemos tocado más el tema físico que el táctico en pista. El físico es una pasada y en el tema de pista estoy adaptándome. Estoy un poco perdida en algunas cosas, pero las chicas se vuelcan en ayudarme, siempre están pendientes de mí. Entonces, muy arropada y con buena mentalidad.

¿Con qué expectativas venía?

Como no había trabajado fuera del Aula, no sabía muy bien lo que me iba a encontrar. De momento estoy bastante contenta, se trabaja muy bien, con mucha intensidad, todas las chicas se lo toman muy en serio y eso era lo que a mí me apetecía.

¿Cómo la han recibido sus nuevas compañeras?

Con la que más relación he tenido antes era con Rocío Rojas, porque había coincidido con ella en la selección. También había coincidido con otras chicas en algunas concentraciones como son Sole, Merche o Silvia, y con ellas también tengo buena relación, pero la confianza todavía no la hemos desarrollado. Pero con las chicas muy bien, muy cercanas y estoy muy contenta, que es lo básico cuando llegas a un equipo nuevo.

¿Qué le ha supuesto este cambio de equipo?

Ha sido un cambio muy grande. Es la primera vez que me siento lejos de casa. Soy una persona muy familiar, que siempre ha tenido a la familia cerquita y quizá eso es lo que más cuesta arriba se me puede llegar a hacer. Estaba acostumbrada a que en todos los partidos en casa e incluso alguno de fuera, tuviera a mis padres animándome. De momento no lo estoy notando porque no tengo tiempo de pensar más allá de entrenar y descansar, pero seguramente a la larga sí que lo voy a notar. Aunque creo que también es parte de madurar.

¿En qué posición de la primera línea se encuentra más cómoda?

A lo largo de mi carrera deportiva he jugado en ambos laterales, pero prefiero jugar en el izquierdo, creo que es mi posición. Suso me ha dicho que prefiere que juegue en el izquierdo, pero no descarta que también lo haga en el derecho. En principio mi rol está en el izquierdo.

¿Cómo es Suso Gallardo como entrenador?

Todavía no lo conozco mucho, pero lo que he podido ver es que está pendiente, pide mucha intensidad en cada entreno, que para mí es fundamental, que no se entrene relajado porque luego de cara a los partidos, se nota. También está bastante pendiente de mí, sobre todo a la hora de trabajar en la defensa, la sistemática, que no la tengo cogida, estoy un poco verde en ese sentido.

¿Qué propósitos tiene el equipo para esta temporada?

Conseguir todos los títulos posibles. Las ganas de conseguir objetivos, ganar partidos, ganar títulos… Aquí se lleva muy dentro y a la hora de entrenar se nota. Este año el equipo tiene un reto nuevo, que es jugar la EHF European League. Vamos un poco a ciegas, pero también con muchas ganas y sin dar nada por perdido, por supuesto.

¿Qué objetivos tiene?

El primer objetivo ya lo tengo cumplido, que ha sido llegar a adaptarme y estar cómoda, para mí el inicio era fundamental. Lo segundo, seguir aprendiendo, poder aportar al equipo el máximo posible, de manera individual seguir mejorando e intentar jugar el máximo de minutos para ir cogiendo rodaje en el equipo. Y sobre todo, disfrutar.

¿Cómo están preparando los amistosos?

Primero estamos formando unas bases e interiorizando un poco los movimientos y, a partir de ahí, una vez que esté más o menos interiorizado, los partido servirán para ver si de verdad esto nos funciona, si lo tenemos totalmente entrenado o los puntos débiles que tendremos que mejorar. Todos los amistosos nos van a servir para empezar el inicio de liga lo más preparadas posible.

¿Cómo cree que llegarán al inicio de Liga contra el Bera Bera?

El partido lo vamos a competir. Las chicas y el cuerpo técnico están muy ilusionados y creo que eso se va a notar desde el primer partido. Nosotras saldremos a darlo todo y aunque el primer partido sea fuera, no tenemos ningún miedo.

A final de año se enfrentan al Aula Valladolid, ¿qué le supone?

Todavía no lo he pensado, pero el saber que pueden estar allí familiares y amigos, que la gente con la que voy a jugar no dejan de ser también amigas... Estaré seguramente un poco nerviosa al inicio, pero será especial y creo que disfrutaré mucho.

¿Cómo cree que será la actuación en la EHF European League?

El planteamiento y la mentalidad del equipo es bastante positiva. Estamos un poquito a ciegas, pero habrá que ir cogiendo vídeos o sacando información de ellas, de su forma de jugar, y adaptarlo lo máximo posible a nuestro juego para poder hacer el mayor daño. Nos quedan unos meses para ir preparándonos, mentalmente y físicamente, y siendo la vuelta en casa, eso siempre es un plus.