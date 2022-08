Se quedó frustrado Xavi y sumergido en una "decepción" tras el empate ante el Rayo tras comprobar que su Barça había dado un paso atrás. No solo porque fue incapaz de marcar un gol al equipo de Iraola, algo que no ha logrado en los tres últimos encuentros, sino porque detectó viejos errores en una plantilla nueva. Nueva e incompleta porque el técnico aún espera más refuerzos antes de que acabe el mercado el próximo 31 de agosto.

A Xavi no le gustó lo que vio, dolido, además, porque significó topar con la frustración en la primera jornada de Liga. Tras un amplio análisis táctico ("el juego interior pasaba en el tercer hombre y lo hemos hecho cuatro o cinco veces muy bien, por lo que hemos atacado muy bien pero después nos faltó efectividad", subrayó), el entrenador reconoció que el Rayo tendió diversas trampas a las que el Barça no halló respuesta.

Ni con cinco delanteros

Ni siquiera usando cinco de los siete delanteros que posee en la plantilla. Empezó con Raphinha, Lewamdowski y Dembelé y acabó recurriendo a Ansu Fati y Aubameyang para buscar la eficacia que no llegó en ningún momento.

Pero ni así el Barça fue capaz de marcar un gol, síntoma de su desesperación e ineficacia. 21 remates, seis a puerta, dos goles bien anulados (uno a Lewandowski, otro a Kessié) y se quedó seco en el estreno en la Liga rebajando de golpe la ola de euforia que había acompañado el inicio del proyecto.

"Lo hemos trabajado, pero debemos atacar mejor. No ha sido el mejor partido. Tenemos que ser autocríticos, estamos decepcionados. Los culés, también. Las expectativas que se han generado han pesado un poco", indicó Xavi, recordando que esa corriente de ilusión que generó el equipo con tanto fichaje ha terminado siendo hasta una pesada carga negativa.

"Todos están con muchas expectactivas y eso hace que el jugador esté más tenso, más rígido a la hora de tomar las decisiones y eso en un partido muy lento, con pérdidas de tiempo, pues…", argumentó Xavi, apelando a "seguir creyendo en el modelo" y reclamando, al mismo tiempo, "tener la paciencia" necesaria para no entrar en más problemas.

El debut en la Liga demostró que la plantilla, pese a los cinco fichajes, sigue estando incompleta. Dest, el único lateral derecho puro, no fue ni convocado ante el Rayo. Y Xavi desplazó a Araujo a esa posición formando una zaga que tenía tres centrales: el uruguayo, Christensen y Eric. "Estoy para ayudar al equipo", dijo el uruguayo, admitiendo que se encuentra en un proceso de aprendizaje de ese nuevo rol. Empezó de lateral y acabó de central cuando entró Sergi Roberto en el flanco derecho.

"Ya he dicho que nos debemos seguir reforzando", apuntó el técnico, sin poner nombres a los que deben venir. Le falta un lateral zurdo (Marcos Alonso, del Chelsea, es el elegido para inyectar competencia a Jordi Alba, que fue incluso sustituido ante el Rayo) y le encantaría tener un lateral derecho tras la negativa de Azpilicueta, que prefirió renovar con el club londinense y quedarse en Stamford Bridge.

"Tenemos tiempo hasta el 31 de agosto, pero no debemos buscar excusas. No hemos hecho un buen partido", admitió el entrenador, quejándose de la "mala toma de decisiones" de sus jugadores. "Habíamos trabajado para contrarrestar al Rayo, que es un equipo muy bien trabajado tácticamente, pero no nos ha salido bien porque hemos estado más espesos que de costumbre", reconoció el técnico.

Esa espesura ofensiva le ha costado caro al Barça, que terminó sobreviviendo con dos enormes paradas de Ter Stegen. “Nos ha faltado efectividad”, insistió en varias ocasiones Xavi, quien envió en el primer partido varios mensajes. Piqué, por ejemplo, no jugó ni un minuto. Ansu, de momento, está por detrás de Raphinha y Dembélé.

Piqué, ni un minuto; Frenkie de Jong, suplente

Y Frenkie de Jong es suplente. "No, no es suplente", replicó el técnico. "Es un jugador importante, ha entrado muy bien en el partido, el otro día, también. No sé lo qué va a pasar en el mercado, pero si está con nosotros es un futbolista que nos va a dar, nos va a dar y más con esta actitud y al nivel que ha entrado", confesó Xavi.

Tuvo ansiedad el Barça. Tuvo precipitación. Tuvo poca puntería. "Nos han faltado cosas en el juego, quizá más tranquilidad en la toma de decisiones. Nos ha pesado todas esas expectactivas que se han generado, es algo bueno haberlas creado y las aceptamos. Mejor que sea así, que no negatividad y pesimismo. Es quizá para encontrar una explicación más motivacional", reveló el entrenador.

"Nos ha faltado un poco más de temple porque esas expectativas nos han tensionado un poco más" Xavi Hernández - Técnico del Barça

"Nos ha faltado un poco más de temple porque esas expectativas nos han tensionado un poco más". El Barça corría demasiado. No tenía pausa. Ni control. Es, por lo tanto, un empate que deja varias reflexiones, todas marcadas por la autocrítica porque el equipo se atascó, sin encontrar, por ejemplo, a Lewandowski.

Obligado, por lo tanto, el equipo a despojarse de esa mochila que, según Xavi, le ha frustrado. "Hay que seguir trabajando con mucha humildad porque el objetivo principal de esta temporada es ganar títulos, no cambia nada por este empate. Si no se consiguen esos títulos será una temporada decepcionante para mí como entrenador y para el club. El año pasado era mucho más difícil conseguir éxitos, salvamos una temporada. Ahora, no. Hay que exigirnos mucho más; a mí como entrenador y a los jugadores". Por eso, le dolió tanto el empate con el Rayo.