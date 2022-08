La nadadora malagueña María de Valdés cumplió con los pronósticos y tras rozar el podio en los Mundiales disputados el pasado mes de junio en Budapest se colgó este sábado la medalla de plata en la prueba de 5 kilómetros de aguas abiertas de los Europeos de Roma.

De Valdés, que invirtió un tiempo de 57:00.2 minutos en completar las tres vueltas del recorrido, se quedó a 1.5 segundos de la neerlandesa Sharon van Rouwendaal, que revalidó el título de campeona continental que logró el pasado año en Budapest con una marca de 56.58.7.

Completó el podio la italiana Giulia Gabbrielleschi, que se colgó la medalla de bronce con un registro de 57:00.3 minutos.

"La verdad es que estoy supercontenta porque lo he estado luchando durante toda la prueba. Quería ese podio, aunque sabía que era muy difícil, porque el nivel era muy alto, pero al final todo el trabajo de la temporada ha tenido su recompensa", señaló Valdés en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación.

Tras concluir quinta en los pasados Mundiales de Budapest, en los que De Valdés se quedó a poco más de 4 segundos de la medalla de bronce, la nadadora malagueña no estaba dispuesta a que nada, ni nadie le apartase en esta ocasión de podio.

Para ello, la de Fuengirola, que cumplirá 24 años el próximo mes de octubre, no dudó en tomar la cabeza de la prueba desde la salida.

"Quería darlo todo desde el principio y que saliera lo que saliera, para eso he estado entrenando muy fuerte", explicó la nadadora andaluza.

Una sensacional puesta en escena que permitió a la nadadora andaluza completar en primera posición la primera vuelta del recorrido por delante de la francesa Aurelie Muller y la italiana Giulia Gabbrielleschi, plata en los últimos Europeos.

Primera posición que María de Valdés conservó hasta doblar la última boya en la que la española se vio afectada por el fuerte oleaje que se vivió este sábado en las playas de Ostia.

"Es verdad que me he desviado un poco, porque no veía bien la última recta, pero he luchado para poder estar codo a codo con las mejores hasta el final", indicó De Valdés.

Y es que la española tenía claro que la lucha por las medallas se iba a decidir en el esprint final, en el que una vez más la más rápida fue la neerlandesa Sharon van Rouwendaal, que sumó su tercer título consecutivo de campeona de Europa de la distancia.

Pero si María de Valdés no pudo con el poderoso final de la neerlandesa, la malagueña si resistió el ataque final de la italiana Giulia Gabbrielleschi, a la que arrebató la medalla de plata por tan sólo una décima.

Más atrás concluyó la prueba la otra representante española, Ángela Martínez, que finalizó en decimosexta posición con un tiempo de 59:43.0 minutos.

Con la plata lograda esta sábado por María de Valdés en Roma la natación española contabiliza un total de once medallas -1 oro, 6 platas y 4 bronces- en los Campeonatos de Europa en la modalidad de aguas abiertas.

Una cifra que María de Valdés tratará de ampliar este domingo en las pruebas de 10 kilómetros, la distancia olímpica, y el relevo 4x1.250 metros mixto.

"Va a ser complicado, porque son muchas pruebas en sólo dos días y son pruebas superdificiles, pero hay que soñar a lo grande", concluyó De Valdés