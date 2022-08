El Conservas Alsur Antequera luchará por el título de la Copa de Andalucía al imponerse, como local, al Trops Málaga en la tanda de siete metros, tras acabar en empate (24-24) los primeros 60 minutos e igualmente finalizar la prórroga en tablas (27-27).

La semifinal disputada entre el equipo antequerano y el capitalino resultó, pues, muy competida, digna de un derbi provincial, pese a que ambos conjuntos se encuentran en pretemporada y, en consecuencia, todavía es tiempo para probar y dar minutos a todos los efectivos. Aún así, en el parqué del Fernando Argüelles se palpaba que el partido no era uno más de preparación. Se trataba del primero de carácter oficial del nuevo curso y, además, un derbi lleno de alicientes, primero, por el premio del pase a la final de la Copa, y, sobre todo, porque al 'templo' del Conservas Alsur acudieron varios ex del Antequera que ahora defienden el escudo del Trops, como son los casos de los hermanos Alberto y Luis Castro, Pablo Soler, Juanma Cabrera, el preparador físico y segundo entrenador Darío Mata y el técnico Quino Soler, mientras que, en el lado contrario, estuvieron dos jugadores que pertenecieron al filial del equipo de la capital la pasada campaña, Valerio y Pérez Chica, y el ex portero del Trops Fran Alarcón.

El choque arrancó con máxima igualdad, sin un dueño claro en el juego, algo que ya se preveía incluso desde antes del inicio. El marcador lo inauguró el Trops, por mediación del extremo Jesús Melgar a los 45 segundos. Este resultado se mantuvo durante más de un minuto, ya que ambos conjuntos se esforzaban por mantener sólidas sus defensas. Luego, llegaría el empate (1-1), con la diana de Nicolás López y, desde este momento, la igualdad se mantuvo hasta el 13:00, con alternativas para las dos escuadras. Sin embargo, un arreón del cuadro de Málaga, traducido en un parcial de 0-3, le dio a los de Quino Soler una ventaja de tres goles (4-7) traspasado el ecuador del primer periodo. Ahora, sí había un equipo que dominaba, el Trops, que consiguió prolongar la diferencia hasta el minuto 17:00. En cambio, la exclusión del visitante Pablo Fernández coincidió con la reacción del equipo antequerano, que, alentado por sus seguidores y, tras seguir el Trops con inferioridad numérica por las posteriores exclusiones de Vidal y Alberto Castro, fue capaz de darle la vuelta al marcador hasta acabar la primera parte venciendo por el resultado de 13-11.

Precisamente Alberto Castro fue el encargado de anotar el primer gol del segundo acto (13-12), aunque para abrir la lata hubo que esperar al minuto 02:16, lo que daba cuenta del buen trabajo defensivo de las dos escuadras. El técnico del Trops, Quino Soler, dio entrada de inicio al portero juvenil Álvaro Pérez, que hace unos días se proclamó campeón de Europa con la selección española. La reacción de los capitalinos era una realidad. Incluso los visitantes consiguieron poner tablas en el marcador (14-14) en el 07:50. Sin embargo, un parcial de 4-1 volvió a dar la ventaja a los chicos de Chispi (18-15), que estaban entonados en ataque, con Alberto Ruiz como su principal artillero. Eso sí, todavía quedaba un mundo y el Trops logró salir del bache e igualar la contienda (20-20) a falta de diez minutos para la conclusión.

Lograda la proeza, la igualdad regresó a la pista del Argüelles. Nadie quería dar un paso en falso. Así pues, el reparto de golpes era la constante en los instantes finales hasta el punto de que el duelo terminó en tablas (24-24) y, por tanto, hubo de disputarse una prórroga para dirimir el finalista de la Copa de Andalucía.

Durante este tiempo de prolongación, tanto la primera mitad de cinco minutos como la segunda acabaron igualmente en empate (25-25 y 27-27). En cambio, el desenlace llegó con los lanzamientos desde los siete metros, que le dio la victoria al Conservas Alsur al materializar cuatro penas máximas, mientras que el Trops no anotó ni un solo gol.

Así pues, el Conservas Alsur jugará la final de este torneo andaluz, que se disputará este viernes, 26 de agosto, a las 20.45 horas, en el pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil ante el Ángel Ximénez de la Liga Asobal.