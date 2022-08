Este lunes comienza en Nueva York el último grand slam de la temporada, el US Open. En las pistas de Flushing Meadows, en las que no estará Novak Djokovic y en las que Rafael Nadal puede recuperar el número 1 del mundo si acaba haciéndose con el título, también estará el malagueño Alejandro Davidovich. El tenista malagueño, en una temporada irregular, afronta el abierto de los Estados Unidos después de caer en primera ronda en los dos torneos disputados en las últimas semanas al otro lado del charco. En Montreal, perdía ante el argentino Diego Schwartzman (1-6, 6-3 y 6-4) y en Cincinatti ante el australiano Nick Kyrgios (7-5 y 6-4). Ahora, en Nueva York, Fokina se medirá este lunes en primera ronda al japonés Yoshihito Nishioka, en el primer turno de la pista 10, a las once de la mañana (cinco de la tarde en España), en el que será su primer enfrentamiento entre ambos.

El sorteo del cuadro del US Open ha colocado a Davidovich en el camino de uno de los grandes favoritos para hacerse con el torneo: el griego Stefanos Tsitsipas, su 'verdugo' en la final del Masters de Montecarlo -el mejor resultado de la temporada y de la carrera del malagueño-, con quien se mediría en tercera ronda de superar primero al nipón Nishioka y, en segunda ronda, al vencedor del enfrentamiento entre el húngaro Fucsovics y el norteamericano Cressy. Davidovich, en los tres 'grandes' de 2022 Alejandro Davidovich comenzaba la temporada de grand slams en el Abierto de Australia alcanzando la segunda ronda. Venció en su debut a Alex Bolt, al que derrotó en tres sets en menos de dos horas, y cayó en segunda ronda en un durísimo y espectacular encuentro ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, noveno en el ranking mundial y noveno cabeza de serie del torneo. El resultado final lo dijo todo: 7-6, 6-7, 7-6 y 7-6 en 4 horas y 19 minutos de juego. En Roland Garros, sobre tierra batida, cayó contra el holandés Tallon Griekspoor por 2-6, 6-0, 6-4 y 6-3, acusando problemas físicos mientras que en el abierto londinense de Wimbledon, el último grand slam disputado en lo que va de 2022, cayó en segunda ronda contra el checo Jiri Vesely por 6-3, 5-7, 6-7 (2), 6-3 y 7-6 (7), con un último punto que tardará en olvidar el tenista de La Cala, que perdió por sanción al tirar la pelota fuera de la pista cuando ya había recibido un primer 'warning' por parte del juez de silla.