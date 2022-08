Decir adiós no suele ser sencillo, y en esta ocasión no iba a ser diferente. La ala-pívot serbia Marina Markovic, después de tres campañas en las que las lesiones no le han permitido demostrar toda su calidad vistiendo la elástica del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, no seguirá en el cuadro esteponero de mutuo acuerdo con la entidad.

La capitana del equipo la pasada temporada, junto a Gema García, no tardó en convertirse en una más en la ciudad de Estepona desde muy pronto cuando llegó en la temporada 2019/20, con el club militando en Nacional. A pesar de contar con experiencia en las máximas categorías de varios países, la ala-pívot apostó por el CAB Estepona, siendo pieza importante dentro y fuera de la cancha y demostrando su compromiso con el proyecto de club en todo momento, algo que desde el CAB Estepona han querido agradecer, además de desearle lo mejor en su futuro, tanto en el apartado personal como profesional.