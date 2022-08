El Costa del Sol cuenta las horas para arrancar la Liga

Suso Gallardo, entrenador del Costa del Sol Málaga y Sole López, capitana del equipo y extremo izquierdo, comparecieron este martes en un Media Day realizado en Eshmún Sport Clinic, previo al inicio de la Liga Guerreras Iberdrola que las panteras comienzan este viernes, 1 de septiembre, en San Sebastián ante el Bera Bera.

El técnico de las panteras comenzó expresando que “el grupo está trabajando bien” y que lo más importante es no haber tenido “lesiones de gravedad, ya que el año pasado, por desgracia, fueron muy duras las bajas de Rocío Rojas y María Pérez”. De cara a la nueva temporada 22/23, “creo que el grupo llega bien, es la pretemporada en la que más partidos hemos jugado y bueno, es cierto que el inicio es con dos partidos muy duros, pero al final, son partidos que nos gusta jugar y vamos sin presión ninguna, a seguir haciendo nuestro trabajo, a disfrutar y ver de qué somos capaces”, explicó.

Ante el inicio de liga, Sole López manifestó que será “apretado y complicado”, ya que en las dos primeras jornadas se enfrentan al Super Amara Bera Bera y Rocasa Gran Canaria. Pese a ello, subrayó que “va a ser así durante todo el año. Empezamos con dos rivales bastante duros, pero creo que nosotras también somos un rival duro para competir, entonces lo afrontamos con muchísima ilusión, tenemos muchísimas ganas y creo que al final en este tipo de partidos hemos demostrado que nos gusta ese tipo de dificultad, así que ojalá que este fin de semana se nos de bien y, si no, que luchemos y que si nos tienen que ganar, que suden mucho”.

“Pase lo que pase este viernes, son dos puntos. La idea este año es entrar entre los ocho primeros para el playoff, intentar estar lo más arriba posible y llegar bien a los meses de abril y mayo, que es cuando se juegan las competiciones. Ni porque ganemos ahora a Bera Bera y Rocasa vamos a ser las mejores del mundo, ni porque perdamos la temporada va a ser un fracaso. Hay que tener paciencia, saber a lo que nos estamos enfrentando”, razonó.

Por su parte, Gallardo comentó que la preparación de la pretemporada ha sido para “llegar en un estado óptimo y creo que llegamos en un gran estado, no en el mejor, seguro, pero creo que en un estado importante para poder competir, que es lo que nos interesaba”. Por ello, “los resultados en pretemporada son simplemente eso, resultados. Al final nadie gana nada en agosto ni en septiembre”, aclaró.

En cuanto a la plantilla en comparación con la campaña anterior, es mejor, según reveló el entrenador malagueño, por la “profundidad”. “Al final creo que el año pasado teníamos una plantilla mucho más corta. Es cierto que hemos perdido una jugadora super importante como es Paula García, pero creo que hemos ganado en otros aspectos y, sobre todo, en profundidad de plantilla”, esclareció Suso.

El Costa del Sol cuenta con Gabi Pessoa, Sol Azcune y Elena Cuadrado como nuevas incorporaciones este año. “Hemos tenido mala suerte sobre todo en el tema burocrático con Gabi, que llegó en la segunda semana de pretemporada e iba un poquito más corta en ese sentido, pero es una jugadora que ya trajimos en su momento de Brasil, que nos conoce a la perfección e irá adaptándose muy bien al juego cuando vaya cogiendo ritmo, sobre todo físico. Sol ha tenido ahora un parón por un pequeño esguince, pero estaba adaptándose muy bien. Y Elena lleva desde el primer día y es una jugadora que sabíamos lo que nos podía aportar, es una trabajadora incansable y seguro que va a tener un crecimiento brutal en el equipo”, desarrolló el técnico.

Son pocos los fichajes, puesto que el 90% del bloque sigue intacto. “Creo que todos estamos viendo cómo está creciendo el club cada año. Nos inculcan desde arriba mucha ambición y eso para cualquier jugador es llamativo. Esa ambición, ese crecimiento… Tanto de grupo como el club en general, entonces creo que es la clave para que todo el equipo quiera continuar”, expresó la capitana del Costa del Sol, a lo que sumó: “Estamos muy contentas, muy ilusionadas y creo que eso es un punto positivo que siempre tenemos dentro del club, la ilusión que tenemos dentro del vestuario y que luego al final no se valora tanto, pero te da muchos éxitos”.

El Costa del Sol se enfrenta en esta campaña a cuatro competiciones: Liga Guerreras Iberdrola, Copa de la Reina, Supercopa de España y EHF European League. “Ya estamos todas un poco acostumbradas y, al final, nos gusta. Este año también tenemos mucha ilusión con la nueva competición europea, creo que el club ha dado un paso adelante porque creo que nos lo merecíamos, el dar ese pasito adelante. Al final te acostumbras a tener muchas competiciones, tener el calendario muy apretado siempre, pero muy bien, que dure mucho tiempo”, confesó la capitana de las panteras.

En cuanto a la EHF European League, primera vez que las panteras la afrontan, Gallardo manifestó que “es una competición donde no tenemos la presión de estar en semifinales o final. Queremos medir a ver hasta dónde está nuestro techo. A lo mejor está en la primera eliminatoria, no lo sé, pero creo que el equipo es capaz de darnos muchas alegrías. Cuando se enfrenta a equipos a priori superiores, da siempre un plus más y creo que por la sistemática de juego y la tipología de jugadoras que tenemos, podremos hacer mucho daño en este tipo de competición y, por qué no, dar alguna sorpresa”.

Asimismo, está el cambio de formato en liga, lo cual puede ser la ocasión perfecta para que sean campeonas por primera vez. “No sé si nos puede beneficiar o no, pero es verdad que va a ser muy diferente. Creo que va a ser también complicado el estar ahí, es algo nuevo para todos y creo que la complicación la vamos a tener todos. Todos los fines de semana van a ser muy importantes, como siempre, y creo que tenemos que estar bien desde el principio”, apostilló la extremo izquierdo, que añadió en cuanto a la ocasión de ser campeonas: “Creo que sería un grave error si nos metemos esa presión. Sí que pienso que tenemos que luchar por todo, tenemos que estar lo más arriba posible y, luego, intentar por lo menos ir a por todo. Nos gustaría, por supuesto, ganar la liga, pero creo que queda mucho trabajo, que el año es muy largo y que, sin duda, luchar e intentar estar arriba vamos a hacerlo seguro”.