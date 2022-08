Carlos Sarrias vuelve a pedalear sus sueños desde Salobreña hasta Estepona

Carlos Sarrias Infantes es un deportista de ciclismo adaptado procedente del municipio de Orihuela, en Alicante. Con 42 años, el alicantino decidió superar todas las barreras y acercarse al ciclismo, compitiendo actualmente a nivel nacional en la categoría MC1.

El ciclista sufre una parálisis cerebral de nacimiento, provocándole una discapacidad física que afecta a todo su cuerpo, pero no le supone ningún impedimento para realizar todos sus propósitos. Este año cuenta con un reto: la etapa 12 de la Vuelta Ciclista a España. Este jueves, 1 de septiembre, saldrá desde el municipio granadino de Salobreña, pasando por Almuñecar La Herradura, Nerja, Torrox Costa, Lagos, Algarrobo Costa, Torre del Mar, Benajarafe, Rincón de la Victoria, Málaga, Cártama, Coín, Monda, Ojén, Marbella y San Pedro de Alcántara para culminar en Peñas Blancas, en Estepona. 192 kilómetros.

El alicantino calcula que tardará unas 10 horas en llegar a la meta, por lo que saldrá a las 06.00 horas del jueves y calcula llegar sobre las 15.00 horas. A la hora aproximada en la que finalizará, La Vuelta debería ir por la zona de Marbella. Aun así, Sarrias agradecería si se le permitiese completarla antes de la llegada de la prueba oficial, para así dar difusión y visibilidad a ‘Pedalea Tus Sueños 2022’ en el desarrollo de un gran evento como es La Vuelta a España. El deportista irá acompañado por cinco ciclistas más y un equipo de apoyo básico que incluye cuatro moto-enlaces y dos vehículos, todo coordinado por SportCARE.

“Me encantaría cumpliendo este reto animar a otros, especialmente a las personas con parálisis cerebral y sus familias, a pedalear por sus propios sueños”, manifiesta el de Orihuela.

Sarrias hizo realidad uno de sus sueños el pasado año 2021, consiguiendo hacer una travesía desde Málaga hasta Orihuela, con un recorrido de 450 kilómetros dividido en tres etapas por carretera, donde aprovechó para intentar conseguir que Carmen, una niña con un 95% de discapacidad tuviera su propia bicicleta adaptada para que también pudiera lograr su sueños. “Mis metas por ti” es una asociación con la que colabora la familia de Carmen.

“Desde que empecé siempre me he ido proponiendo pequeños retos que me han ayudado a motivarme y seguir entrenando. Al mismo tiempo me he dado cuenta de que puedo ser un foco de visibilidad y motivación para otras personas con algún tipo de discapacidad, un hilo de esperanza para aquellos padres con niños con algún tipo de discapacidad. Por todo ello, mi idea es que siga creciendo mi proyecto y mis retos”, explica el ciclista.

Desde los 42 años, cuando empezó en este deporte, hasta los 48 años que el alicantino tiene en la actualidad, Sarrias ha acumulado grandes logros en este deporte. Algunos de ellos han sido el ser campeón MC1 de la Copa de España Ciclismo Adaptado en 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022, así como primer clasificado en la Copa de España de Badajoz (Extremadura) en 2020.

Así, también cuenta en su haber con segundos puestos y algún que otro tercer y cuarto clasificado en campeonatos nacionales celebrados en Estepona, Alhaurín de la Torre, Villadiego (Burgos), Salamanca (Castilla y León), Cartagena (Murcia), así como Copas de Europa en Cáceres (Extremadura) y Bilbao (País Vasco), y campeonatos autonómicos de su comunidad celebrados en Benicarló (Castellón).