«Tenemos mucha calidad para ser campeonas de la Liga, pero todo puede pasar»

Gabriela Pessoa Constantino (Sao Paulo -Brasil-, 1994) es una jugadora zurda que actúa en la posición de lateral derecho en el Balonmano Costa del Sol Málaga. La brasileña ha sido uno de los fichajes para la temporada 22/23 de las panteras, pero anteriormente ya había formado parte del equipo, del cual se marchó tras la campaña 17/18. Durante su etapa en Málaga, la lateral disputó cerca de 40 partidos y marcó más de 120 goles.

Pessoa ha regresado tras cuatro años en los que estuvo durante dos temporadas en el Maccabi Rishon israelí, para después regresar a España, pasando por el San José Obrero (Las Palmas) y el Mecalia Atlético Guardés (Pontevedra).

¿Cómo se ha encontrado al club tras su regreso después de cuatro años?

Estoy muy contenta de volver. Se nota un cambio muy grande en el equipo, para bien, entonces estoy muy feliz de volver. Se nota una progresión muy grande de todo, de preparación física, de los entrenamientos, la estructura... Todo.

Llegó en la segunda semana de pretemporada, ¿cómo ha sido?

Para mí fue un poco duro porque llegué después. Los entrenamientos han sido muy duros y para mí fue un poco más difícil al llegar tarde, porque tuve que jugar directamente, pero como tenemos una plantilla muy grande, jugaba un poquito y cada una tenía su momento para jugar.

¿Qué cree que puede aportar al equipo?

Creo que el juego de lateral derecho para tener una zurda, que antes esta posición estaba sin una jugadora zurda, así que yo creo que voy a aportar eso y en las jugadas pueden cambiar cosas.

¿En qué puesto se encuentra más a gusto jugando?

Lateral derecho y central, pero centrales hay muchas, aunque yo puedo jugar de cualquier posición que me digan, menos de portera, pero extremo, lateral y central puedo jugar.

¿Cómo se siente dentro del equipo tras su regreso?

Muy feliz. También estoy jugando con mi mejor amiga, Isa Medeiros. Estoy muy contenta de volver a jugar con ella, que jugamos en Brasil juntas. Estoy muy feliz.

¿Cree que el equipo puede ser campeón de la Liga?

Creo que tenemos mucha calidad para ser campeonas de la Liga, pero todo puede pasar. Vamos a empezar la Liga esta semana, entonces no sé cómo se va a dar, pero tenemos todo para ganar.

¿Cómo afrontan el primer partido ante el Bera Bera?

Va a ser un partido muy duro, muy difícil, pero creo que va a ser bueno para empezar la Liga.

Al Rocasa ya le han ganado en pretemporada, ¿eso les da un poco más de fuerza?

Es distinto, pero te da buenas sensaciones para ganar ese partido, aunque la pretemporada y la Liga son partidos distintos.

¿Cómo ve al conjunto para afrontar la temporada con cuatro competiciones?

Son muchos campeonatos, muchos partidos... Pero tenemos una plantilla muy grande, entonces creo que podemos.

¿Cómo ve el equipo de cara a la EHF European League?

Veo que el equipo tiene calidad para jugar este campeonato.

¿Qué diferencias ha podido apreciar en su etapa en Israel frente al balonmano español?

La calidad del balonmano aquí es mucho mejor, en los campeonatos hay más equipos, más partidos, más todo.

¿Y entre el Atlético Guardés y el Costa del Sol?

Los dos equipos son competitivos, los dos equipos quieren ganar los campeonatos y los dos equipos tienen jugadoras muy buenas.

¿Cómo será enfrentarse a las gallegas?

Va a ser un poco difícil, pero yo cuando me pongo la camiseta de un equipo, ya soy de ese equipo.

¿Cómo decidió volver a Málaga?

Porque me gusta la gente, Málaga, la ciudad... He compartido muchos momentos aquí y no tenía nada en contra, entonces estaba bien, estaba a gusto y decidí volver porque me gusta estar aquí. También me decidí por Isa.

¿Qué le llama la atención del proyecto que tiene este club?

Me llama la atención que el equipo ahora está en un nivel muy alto, me gusta trabajar con gente que quiere estar en el tope.