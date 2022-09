Hubo reparto de sensaciones en el debut liguero de los cuatro equipos malagueños que participan esta temporada en dos de los grupos de Segunda RFEF. Lo mejor en el balance conjunto es que todas las escuadras puntuaron, aunque la única que logró el triunfo fue la antequerana. Remontó en Utrera con una diana en el tiempo de descuento (2-3).

El Estepona debutó en el grupo V con un valioso empate a dos en el feudo del filial del Leganés, mientras que Vélez y Juventud Torremolinos obtuvieron idéntico tanteo sobre el césped de la capital axárquica. De esta forma, el Antequera se encuentra de manera provisional en los primeros puestos de la tabla y el resto de equipos se sitúan en la mediación de una clasificación de la que de momento pocas conclusiones se pueden obtener.

Los antequeranos se repusieron en tierras utreranas de la tempranera diana de David Segura para los locales. Habían transcurrido apenas cinco minutos. Pero dos dianas de Utrilla, justo antes de alcanzarse la primera media hora de juego, y de Humanes, al filo del descanso, le dieron la vuelta al marcador.

Tras la reanudación, el Utrera neutralizó la ventaja visitante. Una diana de Rubén Cruz en el minuto 70 se mantuvo en el tanteo hasta alcanzarse el último suspiro del encuentro. Ahí apareció Israel Domínguez para superar al arquero del cuadro sevillano y otorgarle al Antequera CF los tres puntos en juego. La fiesta se prolongó hasta el vestuario y tuvo su continuidad entre los aficionados que se desplazaron desde la ciudad del Torcal para contemplar de cerca el debut de su escuadra.

El Juventud Torremolinos debutó con tablas en Vélez-Málaga. Dos dianas del delantero gaditano Javier Forján adelantaron por dos veces a los visitantes. La primera diana la anotó al filo del descanso. Nada más reanudarse el juego empató Gonzalo Miranda para los veleños. Pero la alegría duró sólo siete minutos. El definitivo empate a dos lo transformó el local Bocchino en el minuto 80.

Un Estepona repleto de refuerzos de última hora, debido a que no ha logrado la plaza en la categoría hasta finales de este mes de agosto, plantó cara en su debut ante el filial del Leganés. No obstante, el valioso empate a dos logrado en tierras madrileñas no se consolidó hasta los últimos segundos.

Los locales Hanza y Armenteros pusieron un a priori casi definitivo 2-0 en el marcador cuando ya se habían disputado diez minutos de la segunda parte. El tanto de Hanza habría roto la igualdad superada la primera media hora de juego. Los esteponeros no se arrugaron y al filo del minuto 70 acortaron distancias, por medio de Manu Toledano. Los visitantes se quedaron con diez tras ver la tarjeta roja Antonio Caballero en el minuto 81. Aún con este contratiempo el propio Toledano estableció el 2-2 definitivo con el tiempo casi cumplido.