Los jugadores del BeSoccer UMA Antequera tienen claro que el objetivo principal es la permanencia en la máxima categoría, pero no cierran las puertas a soñar con cotas mayores.

Chispi, Sergio Barona, Pope y Pablo Ramírez, caras nuevas del equipo universitario, tienen claro el mensaje y hablan de sus primeras semanas en la Costa del Sol.

Por un lado, el guardameta Chispi se siente con «mucha ilusión y muchas ganas de afrontar este reto de jugar en Primera División y poder conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Sobre todo, la permanencia en Primera, mantener al club y que siga creciendo con esta proyección que tiene». «La ciudad es bonita, me ha gustado y sorprendido mucho. Las playas también», asegura.

Por su parte, Sergio Barona dice estar «muy contento e ilusionado de estar en este gran club y gran ciudad». «Muchas gracias al club por la oportunidad. Deseando empezar. El primer objetivo es la salvación. Ya se demostró el año pasado con la Copa del Rey que se pueden hacer las cosas muy bien. Vamos a luchar por ello, estamos convencidos, con hambre e ilusión para poder conseguir cosas juntos», explica. Barona se encuentra encantado en su nuevo destino: «Me parece una gran ciudad, fue uno de los atractivos para venir aquí. Es bonita. Venimos con el objetivo de seguir con nuestros estudios universitarios, hay tiempo para todo. Nosotros además de jugar al fútbol somos estudiantes».

«Es un reto y una experiencia. Hace dos o tres años hablé para venir y no se dio, no salió. Estoy contento, es un nuevo reto en mi vida, deportivo y académicamente. Me han cogido en la carrera que siempre he querido. Estoy contento por poder formar parte de esta familia», dice Pope, otro de los fichajes de este verano. «Nos han acogido muy bien. Es una familia, son amigos. Lo ha hecho más fácil. Ha sido sencillo», cuenta el exjugador de Palma Futsal. «Soy jugador de equipo, lo que pueda aportar para conseguir la ansiada permanencia, bienvenido sea. Hablamos de permanencia porque es el objetivo principal, pero no tenemos techo. Hasta donde lleguemos. Se puede soñar con algo más grande», añade.

Por último, Pablo Ramírez lanza un mensaje a la afición: «Queremos ese apoyo de la afición, que remos ese salto juntos, que seamos capaces de dar lo máximo. Que el pabellón esté a reventar nos ayuda muchísimo. El objetivo mínimo es la permanencia. Entrenamos a diario en la UMA, jugar allí en Antequera es una maravilla. Es verdad que nos cuidan de 10, nos arropan. Es una ciudad que apuesta por nosotros, lo agradecemos». «Voy a dar mi máximo rendimiento, ese granito al equipo. Ojalá sea con goles para llevarnos los puntos. Dar lo mejor para que el equipo esté lo mejor posible», finaliza Ramírez.