El tiempo de espera ha terminado. La pelota está lista para rodar sobre el 40x20 y qué mejor que sea en el Pabellón Fernando Argüelles. El BeSoccer CD UMA Antequera inicia hoy viernes, a las 19.30 horas, una temporada ilusionante en la que tendrá que ofrecer su mejor rendimiento en cada uno de los escenarios y frente a todos sus adversarios. El objetivo está claro y definido como es la permanencia, por lo que el cuerpo técnico y jugadores trabajan con el compromiso de darlo todo para que, en esta cuarta etapa en Primera División, se pueda conservar esa plaza de privilegio que tanto cuesta adquirir. La mejor forma de hacerlo es empezando con un resultado positivo en el duelo con Osasuna Magna con el que se abre la temporada 2022/2023.

José Antonio Borrego «Tete», en su segunda campaña al frente del conjunto verde, se estrena como entrenador en la máxima categoría después de haber hecho historia logrando en un mismo curso una Copa del Rey y un ascenso. Una hazaña única e irrepetible que quedará para siempre en el recuerdo. El malagueño ha confeccionado una plantilla competitiva en la que ha buscado unir juventud, ambición y experiencia de jugadores que ya saben lo que se van a encontrar en la pista. Todos están disponibles para ser de la partida a excepción de una de las incorporaciones, Pablo Ordóñez, que se encuentra con la selección española disputando en Jaén el Europeo Sub-19. Por tanto, estos son los guerreros que van a luchar con el apoyo de sus aficionados en el fortín de la Ciudad de Los Dólmenes: Burrito, Pope, Miguel, Alvarito, Davilillo, Dani Ramos, Cobarro, Chispi (P), Daniel, Conejo (P), Pablo Ramírez, Óscar, Javi Campano y Barona.

Una vez terminada ya la pretemporada, este viernes se alza el telón de una temporada ilusionante en la que el cuadro antequerano debuta como local. «El 2 de agosto empezamos una pretemporada con muchísima ilusión y las miras puestas en el partido que tenemos este viernes contra Osasuna Magna. El día ya ha llegado, el equipo lleva toda la semana trabajando y lo que conseguimos el curso pasado, que era volver a la máxima categoría, se ve refrendado con el regreso a la Primera División en nuestra pista, con nuestra gente y esperando que nos acompañen en esta jornada tan bonita e ilusionante para todos. Va a ser un partido muy difícil con un equipo que lleva 25 años jugando en la élite y el equipo está mentalizado de que está preparado para llevarse los tres puntos y ganar el primer encuentro en casa», concreta el técnico.

Osasuna Magna es uno de los clubes históricos del fútbol sala nacional y, este curso, cumple 25 años consecutivos en la élite, por lo que el estreno se prevé exigente, aunque lo que se persigue es la victoria. «Empezar en casa ganando es fundamental. Sabemos de la dificultad del envite. Los equipos de Imanol son muy competitivos y nunca se rinden. Un encuentro que va a ser ajustado en goles y se va a decidir en los pequeños detalles. Debemos tener los pies en el suelo, mucha humildad, trabajo e ilusión y competir. Si hacemos las cosas como estamos trabajando en la pretemporada y en los entrenamientos, vamos a tener opciones de llevarnos el partido», remarca.

La formación universitaria ha demostrado ser capaz de plantar cara a cualquier rival y contar con una identidad de juego muy definida que no debe abandonar en ningún envite. «Si queremos sacar los tres puntos, tenemos que hacer las cosas que trabajamos durante la semana y no hay que cambiar nada. Nuestra identidad es trabajo, presión, esfuerzo, sacrificio y no regalar. En 1ª te castigan los errores y se ha demostrado en pretemporada. Cualquier fallo, por pequeño que sea, te cuesta un gol y en eso tenemos que poner los cinco sentidos. Un partido que va a ser muy intenso y tenemos que jugar como sabemos sin perder nuestra seña de identidad que nos ha llevado de vuelta a la Primera División y demostrar que somos capaces de hacer las cosas del curso pasado en Segunda», apunta Tete.