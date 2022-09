La TotalEnergies Media Maratón Ciudad de Málaga es la más antigua de cuantas carreras se celebran en la urbe. Este año, para festejar su 31 cumpleaños el próximo domingo 13 de noviembre, la carrera estrena recorrido (homologado por la Real Federación Española de Atletismo).

Un trazado completamente llano (entre los más rápidos del mundo) que, junto a la nómina de grandes atletas profesionales prevista y la siempre colorida masa de fondistas vocacionales, pretende dar un nuevo impulso a la carrera, situándola en un lugar privilegiado entre las grandes citas del calendario del running universal.

Esa ha sido la gran novedad mostrada por la organización en el acto de presentación que se ha celebrado en la mañana de hoy en el Teatro Romano de Málaga y al que han acudido las autoridades competentes además de los representantes de los patrocinadores de esta prueba que tiene en esta edición de 2022 el punto de inflexión necesario para continuar apasionando a los corredores durante mucho tiempo.

Recorrido, amplio, rápido y homologado

Los 21,097, para empezar, estarán homologados por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). Partirán de la calle Miguel de Mérida Nicolich, entre el Palacio de los Deportes Martín Carpena y el Estadio Ciudad de Málaga, y arribarán a la recta de tribuna de este último. "Entre medias planicie, velocidad, zancadas largas, ganas de decir adiós a nuestras personal best. No, no sólo será uno de los trazados más rápidos de nuestro país, sino del mundo". Así de ambicioso es el objetivo de la Media Maratón de este 2022.

La idea central es ratificarse como una de las carreras más atractivas de España y convertirse en obligado destino para runners de todos los puntos del globo. Y para eso no sólo hace falta rapidez, también belleza. Enseñar una de las urbes que más y mejor han entrado en el siglo XXI; paraíso de la vida al aire libre. Convertir un evento deportivo en un paseo turístico ligero de ropa: la Farola, Playa de la Malagueta, Centre Pompidou, Playa de la Misericordia, Museo del Puerto Deportivo, Muelle 1... Los organizadores no ocultan su propósito: “Colocar los récords masculino y femenino de la prueba entre los cinco más rápidos de España y entre las 20 mejores marcas de todos los tiempos en misma esta edición”. Para qué esperar más.

Una carrera sostenible

Correr rápido y hacerlo en un evento sostenible. Para ello, participantes y personal encargado de la logística, arrimarán el hombro; tras todos los puntos de avituallamiento (entre 30 y 100 metros) habrá contenedores amarillos para el depósito de las botellas de agua. El que decida conservar la botella más allá de ese hectómetro, deberá mantenerla consigo hasta la siguiente dotación, depositándola en un contenedor, porque en ningún caso se permitirá arrojar residuos al suelo. La misma mecánica se desarrollará una vez pasada la línea de meta. Se puede pulverizar el crono, se puede ser parte de una tremenda fiesta deportiva... lo que no se puede es regresar a casa sin haber dejado Málaga tal como nos la encontramos, inmaculada.

De todo esto serán informados los corredores a través de mailings, artículos, publicidades, redes sociales... y por supuesto en la Feria del Corredor, situada en el Estadio Ciudad de Málaga. Por allí pasarán a recoger su dorsal los miles de fondistas vocacionales el viernes 11 y el sábado 12 de noviembre, de 10 a 20 horas, en jornada ininterrumpida. Y de todo esto (y mucho más) se ampliará información a los medios de comunicación en la presentación oficial de la prueba, cuyos detalles podéis encontrar bajo estas líneas.

Protagonistas

El acto de presentación ha estado liderado por Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad de Málaga. De la Torre ha destacado que “la celebración de un evento como este pone de relieve que la ciudad de Málaga se consolida, año tras año, como un destino preferente para el turismo deportivo y referente por su capacidad para la organización de pruebas deportivas de elevada participación, y que esperamos que en futuras ediciones siga creciendo en número de corredores, tanto nacionales como de fuera de nuestras frontera, atraídos, no solo por la práctica deportiva sino por los todos los atractivos de la ciudad”.

Según Susana Cima, directora de Marca, Marketing y Comunicación de TotalEnergies Electricidad y Gas, “estar en esta carrera popular nos acerca a los malagueños y, lo que es mejor, nos permite reforzar nuestro compromiso con ellos”. Además según comentaba Cima, este TotalEnergies Medio Maratón Ciudad de Málaga e se trata de prueba “única, con este recorrido por Málaga que ofrece una experiencia exclusiva y permite a la compañía reforzar su compromiso con el deporte y el fomento de hábitos de vida saludables”.

Noelia Losada, la concejala delegada de Deportes del Ayuntamiento de Málaga ha mostrado su “alegría después de haber dejado atrás los marcos restrictivos y el mazazo de tener que suspender pruebas a causa de la pandemia. Ésta fue una de las primeras en caer en aquel 2020 que cada vez dejamos más lejos. Recuerdo que llegamos a presentarla en el Salón de los Espejos unos días antes del confinamiento. Por eso es una alegría que este año asome con tanto brío, con fuerza, con un nuevo impulso. Es una carrera que no puede faltar en el calendario deportivo malagueño”.

Cristobal Ortega, vicepresidente de la Diputación de Málaga y diputado de Deportes, ha explicado que “la provincia de Málaga es un lugar único para la práctica deportiva, en cualquier disciplina. El clima, el terreno, las vistas y la oferta hostelera y hotelera son los pilares para el éxito de pruebas populares y profesionales”. Además, el responsable provincial ha comentado que “la ciudad de Málaga cuenta con un terreno idóneo para poder correr rápido y de esta forma permitir que los participantes, populares y también de élite, puedan asaltar sus marcas personales”.

En el acto ha estado también presente el doble campeón del mundo de maratón Abel Antón. El soriano, habitual en las pruebas malagueñas ha mostrado su “ilusión” por este nuevo impulso que toma el TotalEnergies Medio Maratón Ciudad de Málaga. “Con este nuevo recorrido, los corredores de élite y los populares van a poder correr en sus mejores marcas y eso es un gran aliciente cuando se trata de correr una distancia como el medio maratón”, ha explicado.

Por último, Javier Gavela, director técnico de la prueba y responsable de Motorpress Ibérica, la empresa que ha cogido las riendas de este evento para potenciarlo, ha comentado en la presentación que “Motorpress Ibérica llega a este medio maratón para dar un impulso al evento, aprovechando todas aquellas cosas consolidadas y que tan bien se han hecho durante las 30 primeras ediciones y trayendo su experiencia adquirida a lo largo de los años, en organizaciones de carreras como el Zurich Maratón de Sevilla o el Movistar Medio Maratón de Madrid, pruebas de indudable éxito”.