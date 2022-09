La segunda jornada de Liga Nacional de Fútbol Sala dejó estrenos destacables junto a la consecución de nuevos hitos. El BeSoccer CD UMA Antequera nunca había podido derrotar a ElPozo Murcia a domicilio y pudo llevarse un triunfo de lo más valioso el pasado viernes 23 de septiembre en un encuentro en el que rindió a un altísimo nivel en defensa y ataque con los goles de David Velasco, Alvarito –por partido doble– y Pablo Ramírez. Sumar tres puntos se convirtió en un éxito mayúsculo al que se unió el debut de dos de las incorporaciones del curso 2022/2023. José Antonio Borrego «Tete» le dio la titularidad a Chispi Guillamón y le otorgó varios minutos de juego a Pablo Ordóñez tras proclamarse Campeón de Europa Sub-19 con la selección española.

Salir de inicio le sentó genial a Chispi que completó un gran partido en la portería. Realizó paradas claves y de mucho mérito que ayudaron a contener el potencial ofensivo del conjunto murciano y, además, demostró su calidad con el balón en los pies. «Fue un partido muy duro y competido en el que se consiguió la victoria y sacar los tres puntos en una pista que nunca se había ganado. Nos tenemos que quedar con las buenas sensaciones». El nuevo dorsal 13 aprovechó su oportunidad de jugar en una cancha en las que dio sus primeros pasos. «Jugar allí siempre es especial; he pasado 9 años de mi vida y me he formado. Estar cerca de casa permitió que viniera mi familia y amigos. Agradecer a Tete la confianza depositada en mí y a seguir luchando, peleando con Conejo por el puesto y a poner las cosas difíciles al cuerpo técnico sobre la elección en la portería. Eso significará que estamos haciendo las cosas bien».

Tete tomó muy buena nota de la capacidad competitiva de su equipo y de la que debe hacer gala semana tras semana en cualquier escenario de la máxima categoría. No se amedrentó ante uno de los adversarios más potentes y creyó en sus posibilidades de alzarse con el triunfo. Al mismo tiempo, el entrenador comprobó que cuenta con dos guardametas capacitados para rendir al máximo nivel. En la primera jornada lo dejó claro Conejo y en la segunda le tocó el turno al otro cancerbero. El arranque es ilusionante y, de cara a una competición exigente, todo lo que sea puntuar ayuda a trabajar, mejorar y corregir errores. «La confianza te la dan los resultados, pero no hemos hecho nada todavía. Hemos conseguido cuatro puntos de seis y queda mucha Liga por delante. Esto, únicamente, nos tiene que reafirmar en nuestro modelo de juego y, poco a poco, seguir consiguiendo éxitos y, al final de la competición, veremos dónde estamos», concreta el cartagenero.

El plantel verde se enfrenta al Jimbee Cartagena FS este sábado 1 de octubre, a las 20.00 horas, en el Pabellón Fernando Argüelles. Un oponente que Chispi conoce a la perfección. «Cartagena, con Duda, tiene un ataque de tres con pívot y un estilo parecido al de ElPozo Murcia. En banda tiene un buen uno contra uno. Si conseguimos hacer nuestro juego, que es en lo que debemos basarnos, y no centrarnos tanto en el rival, vamos a conseguir puntos otra vez». Asimismo, el nuevo guerrero de la portería remarcó que deben ser fieles a su identidad de juego y al plan de partido marcado por el técnico. «Estamos demostrando que, tanto en pretemporada como ahora en Liga, luchamos todos los partidos y se ve que tenemos nuestra oportunidad. Si nos quieren ganar, que corran mucho más que nosotros».