Dos jornadas, dos buenos resultados en un regreso ilusionante a Primera División. Aún queda un largo camino por recorrer y lo que garantiza un buen comienzo en la competición, no es más, que obtener esa confianza tan necesaria para creer en el trabajo que se realiza en el día a día y salir a la pista con la convicción de que es posible salir con puntos al final del envite. La victoria en Murcia, junto al empate como local ante Osasuna Magna, permite al BeSoccer CD UMA Antequera contar con cuatro de los seis puntos que se han puesto en juego hasta el momento. El calendario ofrece poca tregua. Este sábado 1 de octubre, a las 20.00 horas, se encuentra con otro duro escollo. El Jimbee Cartagena FS visita el Pabellón Fernando Argüelles con ganas de salir vencedor tras no haber podido ni en el estreno liguero en su cancha ni en Pamplona.

El plantel verde dispone de una nueva oportunidad de sumar tres puntos y de hacerlo por primera vez en su fortín de la Ciudad de Los Dólmenes. El buen momento de juego y resultados puede encontrar continuidad en el reencuentro con una afición que siempre aporta ese aliento extra tan necesario para plantar cara a un adversario de los más fuertes del campeonato. El conjunto cartagenero, dirigido por Eduardo Sao Thiago Lentz «Duda», cuenta con una serie de jugadores determinantes que pueden decidir un partido en una sola jugada. Internacionales con la selección española como Mellado o Bebe; un ala brasileño como Lucao con una gran pegada y desequilibrio en banda; y una pareja de pívots de alto nivel formada por Walthinho y Juanan.

Crecer, mejorar y aprender, tres pilares en los que quiere sujetarse el cuadro universitario semana tras semana para ser competitivo sobre el 40x20. El pasado viernes 23 de septiembre, en el Palacio de los Deportes, se mostró sólido en defensa y con la eficacia necesaria en ataque. Cada encuentro es diferente, pero la actitud y la predisposición por rendir al máximo no pueden cambiar. «Después de la victoria en Murcia, da gusto venir a entrenar, te hace coger confianza y te da alegría, pero siempre con los pies en el suelo. No hemos hecho nada todavía. Tenemos cuatro puntos y no conozco a ningún equipo de la categoría que con eso se haya salvado. Hay que seguir y, lo único, es que todo esto reafirma lo que estamos haciendo», matiza Tete.

Los anfitriones cuentan con la ausencia de Chispi, debido al acuerdo de cesión alcanzado con el oponente de este sábado, y el entrenador lo analiza en profundidad. «Nos enfrentamos a Jimbee Cartagena, un equipo que está hecho para jugar el play off por el título, Copa de España y aspirar a todo. Ha empezado la temporada y solo tienen un punto, pero estoy seguro que va a estar en los puestos altos de la clasificación. Un conjunto con jugadores muy experimentados. Tenemos que estar muy enchufados, porque como nos relajemos un segundo, es un plantel que te gana de tres y cuatro goles de diferencia y no te das ni cuenta. Lo importante es que el equipo va cogiendo confianza y jugar con nuestra afición siempre es un plus. El Argüelles debe ser un fortín, una pista en la que los rivales tengan difícil llevarse los tres puntos».

Derrota en la primera jornada frente al Real Betis FS (3-4) y empate en la cancha de Osasuna Magna (2-2). Los dos marcadores de una escuadra que llega a Antequera con la intención de salir victorioso al término de los 40 minutos. Los locales, por su parte, buscan hacerse aún más fuertes. «Estoy seguro que Cartagena viene a ganar sí o sí, aquí y en cualquier pista. Esta categoría es muy difícil y todos los equipos te pueden superar. El venir con la presión de conseguir sus primeros tres puntos no lo hace todavía más peligroso, todo lo contrario, va a tener esa necesidad de vencer y debemos jugar con eso. Un partido muy complicado en el que tenemos que estar muy concentrados y en el que vamos a tener opciones para poder ganarlo», indica el técnico.