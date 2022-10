El Balonmano Costa del Sol Málaga se cita esta tarde con la historia. A casi 4.000 kilómetros de Málaga se estrenará el equipo costasoleño en la exigente EHF European League, la segunda competición europea y la máxima a la que puede acceder un club español de la Liga Guerreras Iberdrola. Un paso más en la élite para las «panteras», que continúan creciendo y abrazando retos plenos de ambición.

Allí inicia el equipo de Suso Gallardo la fase de clasificación, donde deberá superar dos eliminatorias si quiere jugar la fase de grupos. La primera le enfrenta al SCM Gloria Buzau, siendo la ida esta tarde a domicilio (17:00 horas, retransmitido por el Facebook del club rumano). La vuelta llegará el sábado de la próxima semana, a las 18:00, en Carranque. Un desafío mayúsculo para las malagueñas.

El equipo de Gallardo llega con confianza después de afianzarse en la zona alta de la Liga. «De momento estamos sumando los puntos, que es lo importante. Estamos sumando más puntos que buenas sensaciones en cuanto al juego, pero al final lo que cuenta es lo que llevas en el casillero. Estamos cumpliendo. Ahora llega una competición totalmente diferente, rival distinto a los que nos solemos encontrar. Hay que cambiar el chip para afrontarlo de la mejor manera posible», reflexiona Silvia Arderius, que muestra la realidad: «Estamos teniendo más resultados que buenas sensaciones. Se está entrenando muy bien, muy intenso, pero los partidos nos está costando romperlos. Creo que contra equipos como el que nos vamos a enfrentar si cometemos los mismos errores que en liga ellos no perdonan. No nos va a valer con nuestra calidad o con nuestros puntos fuertes si no hacemos un partido mucho mejor de lo que estamos haciendo».

Europa siempre es especial para las «panteras», en unas competiciones donde han obrado algunas de sus hazañas. Lo expresa la madrileña. «Tenemos muchas ganas, estábamos deseando que llegara esta semana. Es una competición que ha costado mucho trabajo tener el derecho a estar en ella. Es un rival muy potente, con un país con un balonmano muy potente que está creciendo mucho. La verdad es que tenemos muchas ganas. El chip va a ser completamente diferente. Competimos normalmente muy bien en Europa, nuestro juego puede hacer daño y esperamos competir allí para venir con opciones a casa», asegura.

El SCM Gloria Buzau es el escollo para seguir avanzando. Un equipo que marcha primero en su liga, invicto, y de un potencial muy alto. «Es un rival de muchísimas calidad. Sólo con como van en una liga tan competida como la rumana, que suelen darse muchas sorpresas, ellas siguen invictas y jugando bien. Tienen mucha envergadura, mucho lanzamiento exterior, una portera de nivel top y seguro que va a ser muy complicado», analiza la central, que tiene claro qué hay que hacer: «Explotar nuestros puntos fuertes, aprovechar aquello a lo que no están acostumbradas. En la liga rumana se defiende mucho seis/cero, muy planitas, y creo que con nuestras salidas podemos hacerle daño, igual que en ataque con nuestras jugadoras rápidas».

La importancia del duelo de ida es capital, sobre todo porque le valdrá al equipo malagueño para saber en qué punto está. Si la eliminatoria queda abierta estará la carta de Carranque. «Tenemos que salir vivas de Rumanía, es la idea con la que vamos. Hay que traer un resultado que nos dé posibilidades en casa porque seguro que aquí va a ir mejor. Vamos a tener más referencias y vamos a poder estudiarlas una semana más. Y afrontarlo con nuestro público que siempre damos un nivel más que fuera. El objetivo primordial es salir vivas de allí, si tenemos opciones machacar, que no nos pase como está ocurriendo en liga», termina Arderius.