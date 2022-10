Ya están disponibles las entradas para el Andalucía Costa del Sol Open de España 2022, torneo del Ladies European Tour (LET) que tendrá lugar del 24 al 27 de noviembre en Alferini Golf (Villa Padierna), situado en Benahavís. Un torneo que cerrará la temporada y que coronará por tercera edición consecutiva tanto a la campeona del torneo como a la ganadora de la Race To Costa del Sol, la orden de mérito del LET.

Para seguir este Andalucía Costa del Sol Open de España bastará con acceder a la página web del torneo (openfemenino.com) y en el apartado «entradas», elegir la opción, ya que se puede adquirir un pase semanal al precio de 30€, con un descuento del 50% para federados; o entradas para cada día del torneo (jueves y viernes, 10€; sábado, 20€; y domingo 25€), también con un 50% de rebaja para federados. Así mismo, el acceso para los niños menores de 12 años será gratuito, siempre que vayan acompañados de un adulto y obtengan la entrada a través de dicha página web, igualmente en el apartado «entradas» y eligiendo la opción «Niño (El público que se dé cita en Villa Padierna Golf Club, complejo donde se encuentra Alferini Golf, tendrá la oportunidad de disfrutar de una participación de auténtico lujo, ya que este torneo reunirá a las 75 mejores jugadoras del circuito, ávidas de añadir su nombre a un excelso palmarés con Emily Kristine Pedersen y Carlota Ciganda como últimas ganadoras. La jugadora danesa logró el doblete en 2020 al ganar también la Race to Costa del Sol y la golfista nacional consiguió el año pasado el único torneo que le faltaba por ganar en España. El Andalucía Costa del Sol Open de España 2022 se celebra en Alferini Golf del 24 al 27 de noviembre y forma parte del programa de la Solheim Cup 2023, evento declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público y que proporciona importantes ventajas fiscales a todas las empresas participantes.