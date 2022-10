Dos equipos vuelven a cruzar sus caminos en el regreso de la competición en la máxima categoría del fútbol sala nacional después del parón internacional. Viña Albali Valdepeñas y BeSoccer CD UMA Antequera reeditan este sábado, a las 18.15 horas, la final de la Copa del Rey disputada el pasado 15 de mayo de 2022 en el Olivo Arena de Jaén. Una fecha histórica en la entidad universitaria al romper, de forma encomiable, con la hegemonía de Barça, Movistar Inter y ElPozo Murcia, los únicos en levantar el título de campeón del torneo del KO. Superó a su adversario por 3-2 y culminó una gesta deportiva única e irrepetible.

Los locales afrontan la cuarta fecha del calendario con dos victorias y seis puntos en su casillero, mientras los visitantes acumulan cuatro tras empatar con Xota (3-3), ganar en Murcia (2-4) y perder con Cartagena (4-5). Ambos han tenido a jugadores concentrados con sus selecciones, en especial, destacar el debut con gol de Pablo Ramírez con un combinado nacional en el que ha participado en un amistoso y en un clasificatorio para el próximo mundial.

En Viña Albali Valdepeñas hay una serie de nombres muy importantes. El capitán Rafael Rato lidera un grupo en el que no faltan soluciones ni recursos en ninguna posición. A destacar a Edu en la portería, Boyis en el cierre, Lazarevic y Batería en las alas y Solano en el pívot. Este potencial lo tiene en cuenta el entrenador de la escuadra antequerana que lo ha analizado al detalle. «Jugamos contra uno de los equipos llamados a jugar el play off, Copa y aspirar a ganar un título. Se ha reforzado de forma espectacular. Tiene una plantilla de primer nivel con jugadores muy desequilibrantes y un entrenador que lleva tiempo trabajando con ellos y haciendo un grandísimo trabajo. Esta es una de las pistas más complicadas de la 1ª División. Cada partido que juega como local se convierte en una fiesta, el ambiente es espectacular y gusta ir a esta cancha donde se respira fútbol sala. Con nuestras virtudes intentaremos hacerle daño».

«Todas las pistas son complicadas, no solo la de Valdepeñas, pero, en este caso, el hecho que tenga una afición tan fiel y caliente, hace la misión un poco más difícil. Hay que estar listos para puntuar en cualquier sitio, porque en caso contrario, no vamos a hacerlo en ninguno. Vamos preparados para dar guerra», asegura el técnico de los antequeranos.

Por otro lado, el entrenador malagueño apunta lo que a sus chicos no se les puede olvidar a la hora de salir a la cancha. «Tenemos que exprimir al máximo nuestras virtudes y minimizar los errores. Para puntuar en este tipo de pistas, debemos hacer un partido casi perfecto en defensa, estar acertados de cara a portería y estar muy concentrados y competir como lo estamos haciendo», finalizó.