El Costa del Sol Málaga tiene este sábado (18:00 horas) una nueva oportunidad de superarse y hacer historia. Se juega en su casa, Carranque, el billete hacia la tercera ronda de la EHF European League, la segunda competición europea de balonmano femenino y la más alta que puede disputar un club español. Una bala que se ganó hace unos días en Rumanía frente al SCM Gloria Buzau, un equipo de mucho potencial y que marcha líder e invicto en una de las ligas más fuertes del continente.

No será un reto nada fácil. Las malagueñas tendrán que remontar un gol (32-31) para seguir con vida en el torneo. Parece poca renta y es cierto que el resultado del fin de semana pasado fue buenísimo, pero las rumanas siguen siendo favoritas por su descomunal potencial. Por cierto, no cuentan en esta competición los goles fuera de casa, por lo que si vence por la mínima habrá penaltis.

«Siendo realistas sabíamos que era muy complicado el partido allí en Rumanía, ya que nos enfrentábamos a un grandísimo rival, y creo que antes de empezar todos hubiéramos firmado este resultado. Está totalmente abierto, seguimos con vida para jugar la vuelta en casa. No podemos estar más contentos», explica Sole López en la previa, que expresa la dificultad que tendrá este segundo duelo, donde ya no estará esa capacidad de sorpresa: «Son un equipazo, allí fue duro y aquí será el doble. Jugamos en casa y tenemos ese plus. Ellas cambiarán muchas cosas en el juego y tratarán de limar muchos fallos que tuvieron. Vendrán mucho más fuertes».

Se respira una atmósfera especial por varios motivos. La EHF European League se estrena en Málaga con Carranque como maestro de ceremonias. Y deportivamente la oportunidad es grande. «De lo que llevamos de año es la semana más especial. Por el estreno en una competición que deseábamos tanto, el resultado que sacamos, que seguimos vivos y que la vuelta se juega en casa con nuestra afición, que cada semana nos está demostrando su apoyo», expresa la capitana, que quiere un gran ambiente: «Los necesitamos ahora más que nunca. No paran de apoyarnos, estamos super arropadas y cada vez viene más gente, hay que recalcarlo. Para nosotras es muy importante. Tienen que ser nuestro jugador número ocho, rugir fuerte y jugar con nosotros».

El duelo será largo y duro, en proporción al premio que hay. Un choque de quilates el que acoge Carranque este sábado que, de momento, permite soñar a las «panteras». Espera el gigante Gloria Buzau, con muchos recursos en todas sus posiciones. Hay oportunidad en la pista de seguir disfrutando de esta EHF European League. El Costa del Sol Málaga quiere seguir en una nube. Las entradas, a 10 euros para adultos y 5 para infantil (hasta 17 años), se podrán comprar en taquilla antes de que arranque el partido.