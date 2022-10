El Costa del Sol Málaga pone el foco en la Liga Guerreras Iberdrola, donde afronta el último test antes de irse al parón. Transcurrirá más de un mes hasta el próximo partido, el 26 de noviembre en Carranque ante el Grafometal La Rioja. En medias se celebrará el Campeonato de Europa (4-20 noviembre), distribuido entre las sedes de Eslovenia, Macedonia del Norte y Montenegro. Allí estarán con las Guerreras Merche Castellanos y Sole López. Antes toca medirse al Atticgo Balonmano Elche, este domingo a las 13:30 horas, en el Pabellón Esperanza Lag por las cámaras de Teledeporte. Es el partido estrella de la sexta jornada.

Las panteras llegan con buenas vibraciones y con el reto de marcharse con 10 puntos a este amplio asueto. «Ahora el equipo tiene muy buenas sensaciones y el domingo queremos estar en la misma línea», analiza en la previa Almudena Gutiérrez, que vio como su protagonismo creció esta temporada en los planes de Suso Gallardo: «Es un equipo que siempre nos cuesta mucho, sobre todo, en su casa. Irán a por todas, no querrán dejar pasar la oportunidad». No está siendo un inicio sencillo de temporada para las ilicitanas, que han acumulado varios problemas físicos y aún no han encontrado su mejor versión. Pero las de Joaquín Rocamora siempre son competitivas.

«Han hecho muy buenos fichajes. Tienen bastantes bajas, pero igualmente van a luchar por el partido. Siempre es complicado», asegura la pivote de un Elche que marcha en la parte baja de la tabla con una victoria, un empate y tres derrotas en lo que va de liga. Hay necesidad y provoca que sean más peligrosas. «Tenemos que hacer lo de todos los encuentros, defender para poder meterle una marcha más y correr. Van a ser dos puntos claves para irnos con buenas sensaciones al parón. Son muy importantes», termina la sevillana. Es el desafío del Costa del Sol Málaga, que en Elche quiere ponerle el broche a un primer tercio de temporada de nota alta.