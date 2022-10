El primer partido de la ‘era Quique Setién’ en el Villarreal CF empezó con empate. El conjunto castellonense dominó el partido contra el Hapoel haciéndose por completo dueños de la posesión, buscando generar superioridad constante y mostrando las credenciales del fútbol que quiere implantar el nuevo entrenador, aunque todavía lejos de su versión ideal -ya que lleva solamente dos días al frente del equipo-. El Submarino llegaba clasificado y el trámite se saldó con tablas a pesar de que Samu Chukwueze y Arnaut Danjuma voltearon el gol de Tomer Hemed, pero en el tramo final Yehezkel conquistó el empate definitivo.

La primera parte no tuvo excesiva historia. El Villarreal tomó el control, disfrutó de tramos cercanos al 80 por cien de la posesión y buscó hacerse dominador a través de la pelota, maniatando a los israelíes, que no dispararon ni una vez entre los tres palos. La primera la tuvo Chukwueze, que tras una gran jugada individual y disparó con peligro, pero Glazer rozó la pelota para desbaratar el ataque. Minutos más tarde el Villarreal tuvo una doble ocasión en las botas de Alberto Moreno y nuevamente Chukwueze, pero ni el primero, que se topó con Glazer, ni el segundo, que no pudo dirigir el balón a portería, logró marcar.

El Hapoel lo intentó de manera tímida, pero el Submarino fue el que logró tener la más clara cerca de la media hora, pero nuevamente Glazer se hizo enorme para detener el imponente disparo de Arnaut Danjuma. Hubo más acercamientos, pero el marcador no se movería antes de enfilar túnel de vestuarios descanso.

Segunda parte de goles

Con la reanudación llegaron los goles, además de forma ipsofacta. En la primera acción, el Hapoel se llevó un penalti que Tomer Hemed, exdelantero del RCD Mallorca, convirtió de manera favorable engañando a Pepe Reina con su lanzamiento. El resultado no reflejaba lo que se estaba viendo sobre el terreno de juego y los de Setién buscaron la igualada. No llegó por la vía rápida, pero se demoró menos de 20 minutos y fue obra de Chukwueze tras una asistencia de Moreno. El nigeriano la colocó pegada a la cepa del poste para empatar la contienda.

Con los cambios el Villarreal siguió buscando la victoria a pesar de que no la necesitaba para el pase de ronda. Tras varios intentos llegó en el minuto 70, obra de Danjuma. El neerlandés firmó un grandísimo recorte en la frontal del área antes de marcar el segundo para el Submarino y hacer justicia.

Los amarillos siguieron dominando y en este caso tratando de rebajar las pulsaciones al partido para amarrar una victoria con más calado moral que clasificatorio, porque el primer puesto estaba ya garantizado.

El Hapoel, que se mostraba inferior, no le perdió la cara al partido y a falta de diez minutos para el 90, los israelíes encontraron el empate de forma surrealista a través de Yehezkel, que sacó fuerzas de flaqueza para internarse en el área y batir en el mano a mano a Reina a pesar de que parecía lesionado.

¡¡Qué maravilla de asistencia de tacón!!

A pesar de intentarlo, aunque sin pisar demasiado el acelerador para no arriesgar con el físico de ningún jugador, el Villarreal no consiguió marcar ese tercer gol que hubiese supuesto la victoria en el debut de Setién.