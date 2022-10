El presidente de LaLiga, Javier Tebas, expresó el parecer de los clubes después de los últimos cambios introducidos en la futura Ley del Deporte y dijo que están "incómodamente satisfechos por el tema de la Superliga", ya que no se ha aprobado una enmienda que les protegía frente a esta.

"Estamos incómodamente satisfechos, pero solo por el tema de la Superliga. No se ha aprobado la enmienda del artículo 89, pero se ha modificado un párrafo del artículo 47, para equilibrar las competencias de las ligas y las federaciones, con relación a su capacidad de explotación comercial fuera de los derechos audiovisuales, y estamos satisfechos con esa solución", explicó.

Tebas compareció este jueves ante los medios tras una reunión de más de tres horas mantenida con los clubes para abordar las variaciones que incluirá el texto tras las enmiendas aprobadas y rechazadas en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso antes de su votación en el Pleno, que afectaban a la explotación de los derechos comerciales, al acuerdo con CVC y al asunto de la Superliga.

"Lo que buscábamos desde el primer momento era seguridad jurídica, pretendíamos mantener y defender el 'statu quo' actual de la ley del deporte, con el que estamos cómodos en el asunto con CVC", afirmó.

El presidente de LaLiga indicó que "la tercera enmienda que había que resolver, que beneficia a la estrategia de la Superliga, no ha salido adelante". "Creen que les beneficia, pero el Gobierno estaba supuestamente en contra del proyecto", lamentó tras el rechazo de un texto que permitía a las ligas vetar a clubes que participaran en competiciones como la que apoyan el Real Madrid, el Barcelona y el Juventus.

"La influencia del presidente del Madrid es muy importante en el ámbito del deporte en este país, pero va con un argumento equivocado, porque no hemos perdido", añadió.

Detener la Superliga

No obstante Tebas aseguró seguir disponiendo de múltiples vías para detener el proyecto de la Superliga. "No importa que no hayan incluido la enmienda, porque vamos a dejar “KO” el proyecto de la Superliga igualmente, solo nos hubiese allanado el camino como ha sucedido en la Serie A italiana", dijo.

"Tenemos, clubes, RFEF y Liga, mecanismos estatutarios y legales para luchar contra la Superliga junto al resto de ligas europeas y la UEFA, que necesita reformas, pero tiene nuestro apoyo en este tema", apuntó.

También restó importancia a una posible futura sentencia del Tribunal de Justicia de la UE a favor de esta y recordó que "la inmensa mayoría de los estados, que son los que legislan, se ha manifestado en contra del modelo Superliga, al igual que el Parlamento Europeo".

"No sé qué se inventarán después. Florentino nunca pierde. No puede haber consenso con Madrid y Barcelona si defienden la Superliga, que destruiría las ligas nacionales. Espero que algún día se den cuenta de que ese proyecto es imposible" finalizó después de la reunión en la que estuvieron presentes el Real Madrid y el Barcelona.