Vuelta al Pabellón Municipal Agustín Mourís. Una pista propicia para disfrutar del fútbol sala. El BeSoccer CD UMA Antequera ha jugado a un gran nivel siempre que le ha tocado visitarla y, la última vez que lo hizo en la pasada campaña en la categoría de plata, se quedó con la tarea pendiente de superar al Noia Portus Apostoli. Tampoco pudo hacerlo en el Argüelles. Hoy, a las 19.30 horas, se repite este trepidante duelo con la principal novedad que ambos se encuentran ya en Primera División y, además, le acompañan los resultados en las primeras jornadas. El local con 10 puntos y tercero en la clasificación, mientras que los antequeranos ocupan la séptima plaza con 7.

La escuadra comandada por Marlon Velasco está demostrando que tiene muy claro que su objetivo es la permanencia en la máxima categoría del fútbol sala nacional y, lejos de verse condicionado por ser su estreno, está exhibiendo una solidez como bloque y mucha entereza para luchar por la victoria en cualquier escenario.

El conjunto verde afronta el viaje a territorio gallego sabiendo que su adversario atraviesa un buen momento y debe estar preparado para sufrir sus embestidas durante los 40 minutos sin irse de la disputa por el choque. «Una salida muy complicada. Una pista que ya conocemos y en la que, la pasada temporada, no pudimos puntuar. Noia está haciendo un gran inicio de temporada y los números lo reflejan. No me sorprende para nada, porque sé cómo trabaja Marlon y tiene equipos súper competitivos». José Antonio Borrego «Tete», por otro lado, distingue el potencial de jugadores que ha analizado. «Una plantilla muy competitiva y compensada. Un equipo difícil de batir».

«Una pista muy coqueta en la que la afición se hace notar y está cerca de los jugadores. No ha ganado todavía en casa, pero eso no quiere decir nada. Tiene muchísima dificultad ganar tres partidos fuera y lo ha conseguido. No es para mí la revelación, ya que esperaba un equipo luchando de tú a tú con todos. Va a ser un partido muy complicado», especifica el técnico.

Todos los guerreros universitarios se encuentran en perfectas condiciones para seguir compitiendo a un alto nivel. Solo quedan por sumarse tanto Quique Hernando como Raúl Canto, ambos con el alta médica y entrenando con normalidad. «Estamos jugando bastante bien. Lo único es que en ciertos partidos, en especial en los dos que hemos perdido encajando cinco goles en ambos, nos faltaba competir. Esto significa cometer pocos errores. En el último encuentro con Manzanares salí muy contento por el hecho de que además de jugar bien, no cometimos fallos y eso nos hizo coger confianza y aumentar las ganas de disputar el partido de Noia. Si llegamos a los minutos finales dentro de partido, vamos a disponer de opciones», finalizó Tete.