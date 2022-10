Se consumó lo que la mayoría pensaba. El Gloria Buzau de Rumanía ha ganado en los despachos de la EHF en Viena su litigio deportivo con el Balonmano Costa del Sol Málaga. Las «panteras» de Suso Gallardo superaron en la cancha a las rumanas dando una espectacular exhibición de juego que no les permitirá, sin embargo, pasar la eliminatoria. Lo hacen ellas porque el Tribunal da la razón a las rumanas de la «supuesta» alineación indebida de Isa Medeiros, que no fue inscrita en el acta por parte del delegado de la EHF, pero que jugó el partido en Carranque al no percatarse de ese error ningún miembro del cuadro técnico costasoleño.

«El Tribunal de Balonmano de la European Handball Federation (EHF) ha comunicado por escrito al Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol que queda eliminado de la EHF European League al considerar que incumplió los artículos 14 y 70 de las regulaciones de la competición en el partido de vuelta de la segunda ronda del torneo celebrado el sábado 15 de octubre en la Ciudad Deportiva de Carranque»... 30-24: El Costa del Sol Málaga hace un milagro europeo ante el Gloria Buzau Según este escrito, el Tribunal considera que la responsabilidad de garantizar la presencia de la jugadora no inscrita en el acta es del Costa del Sol Málaga, ya que la tarea del delegado de la EHF «es únicamente administrativa». Por lo tanto, al firmar el informe del partido, el club costasoleño, según la EHF «confirmó su corrección». El BM Costa del Sol Málaga, eliminado de la EHF European League De esta manera, el resultado del partido es de 10-0 para las rumanas del SCM Gloria Buzau, que ganan en los despachos lo que fueron incapaces de hacer en la pista. De esta manera, el Balonmano Costa del Sol Málaga no podrá jugar la siguiente eliminatoria contra el Motherson Mosonmagyarovari KC de Hungría en la última ronda de clasificación antes de la fase de grupos (3/4 y 10/11 de diciembre), equipo que le había tocado en suerte en el sorteo de hace un par de semanas. La presión del equipo rumano y de la Federación de Balonmano de Rumanía ha sido muy fuerte estas últimas semanas hasta que este lunes la EHF ha fallado en su favor y en contra del equipo malagueño. Un golpe duro para las «panteras», que se ven privadas por un error del delegado de la EHF, del que es verdad que no se percató ningún miembro del cuerpo técnico de las costasoleñas antes de iniciarse el partido, y que ha terminado costando una dolorosa e inmerecida eliminación continental.