Indignación en el Balonmano Costa del Sol y catarata de mensajes de ánimo desde casi cada rincón de España a través de las redes sociales. Es la respuesta 24 horas después de los aficionados malagueños, de otros equipos de la Liga Guerreras e incluso de otros deportes, después de conocerse la decisión de la EHF de excluir de la European League al equipo malagueño por la alineación indebida de Isa Medeiros, jugadora a la que el delegado de la EHF presente en el partido se olvidó de incluir en el acta. Ningún miembro del cuerpo técnico de las "panteras" se dio cuenta del error del ejecutivo de la Federación Europea y ese lapsus es el que ha provocado que la protesta del equipo rival, el Gloria Buzau rumano, haya desembocado en el doloroso castigo al Costa del Sol de su eliminación continental por "supuesta" alineación indebida de la extremo brasileña.

El maltés Matthew Mamo, delegado de la EHF, le ha salido muy caro al Balonmano Costa del Sol Málaga. Concretamente le ha costado unos 1.100 euros... además de la eliminación europea por no hacer bien su trabajo. Y es que en competición continental está estipulado que los gastos del delegado federativo corren a cargo del equipo que ejerce como local, en este caso el Balonmnao Costa del Sol Málaga, que jugó contra las rumanas el partido de vuelta de la eliminatoria europea en el pabellón de Carranque.

Los más de mil euros que costó Mamo se desglosan en el vuelo Malta-Málaga, vía Portugal, en el que se desplazó desde su país de origen a la capital costasoleña, las dos noches de hotel en Benalmádena con pensión completa que el señor Mamo disfrutó en la localidad benalmadense, los desplazamientos aeropuerto-hotel-pabellón (ida y vuelta) que hizo durante su estancia en Málaga, además de los 250 euros que es el sueldo que cobra un delegado EHF en un partido de European League femenino por hacer su trabajo de supervisión para que todo esté correcto, justo lo que en este caso no hizo bien el directivo maltés y que le ha costado al equipo entrenado por Suso Gallardo su eliminación europea.

Resulta curioso, por cierto, que la EHF en su escrito de resolución del conflicto, en el que da la razón al equipo rumano y excluye de la competición a las malagueñas, habla textualemente de que las labores de su delegado son solo "administrativas", para evitar su culpa en no haber incluido a todas las jugadoras en el acta y cargar así con toda la responsabilidad del error al club costasoleño, que no se percatód de que faltaba Medeiros en el listado oficial del partido redactado por Mamo. Pero, si sus labores son "solo" administrativas ¿por qué paró el partido cuando se percató del error al marcar Medeiros un gol? ¿Por qué sancionó a la jugadora brasileña impidiéndole seguir jugando el resto del partido? ¿Por qué hizo que el gol se quitara del marcador una vez anotado por la extremo de las "panteras"?... Si una persona tiene potestad para, además, amonestar a entrenadores, vigilar lo que pasa en los banquillos y tiene poder para hacer y deshacer durante el partido más incluso que la pareja arbitral, eso está bastante alejado de lo que, al menos en España, se entiende por "labores adminisrativas". ¿O no?