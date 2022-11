Alhaurín de la Torre acogió este jueves las II Jornadas 'Comunicación y Deporte', organizada por la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) con la colaboración del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a través del Área que dirige María del Mar Martínez.

El encuentro, al que acudió el alcalde, Joaquín Villanova, comenzó sobre las seis y media de la tarde con la inauguración y bienvenida a los asistentes en la que intervino la concejala de Deportes María del Mar Martínez, Antonia Infantes, coordinadora académica de Investigación de la FGUMA y María Jesús Fernández, directora académica de las jornadas.

A continuación dieron comienzo las charlas, como plato fuerte de la tarde. En primer lugar intervino la periodista deportiva de Televisión Española Lourdes García Campos, que disertó acerca del precio de los derechos deportivos, que consideró muy elevados, debido a la alta competencia entre los operadores interesados en su explotación. Para defender su afirmación, puso varios ejemplos de cuánto cuestan algunos eventos de gran magnitud, como el próximo Mundial de Fútbol de Catar, un partido de Champions o unos Juegos Olímpicos, que manejan cifras millonarias. El elevado coste no solo tiene como causa la gestión de esos derechos, sino también toda la logística y organización de recursos técnicos y humanos que rodea a estas retransmisiones. Y terminó haciendo una defensa de la televisión pública y la compra de derechos que hace porque ayuda a "dar visibilidad y vida a deportes más minoritarios o menos seguidos".

En segundo lugar, se abordó la narración deportiva, en este caso a cargo del célebre periodista Manolo Lama, integrante del programa ‘Tiempo de Juego’ de la Cadena COPE. Para el comunicador, un narrador nace, no se hace. Lama aportó algunas pautas y características para una correcta narración: contar con un buen léxico, vocalizar bien y tener nociones de otros idiomas para no pronunciar mal nombres de deportistas. Y, como elemento básico y fundamental, conocer bien la materia y de lo que se habla. El locutor concluyó diciendo que un periodista tiene que ser honrado y decir "lo que cree y no lo que cree que va a gustar".

El cierre de la jornada consistió en una mesa redonda con los periodistas invitados y los periodistas deportivos de la provincia de Málaga Julio Rodríguez (Onda Cero) y Laura Pérez Torres, vicepresidenta de la asociación de periodistas deportivos de Málaga, donde el público asistente intervino con sus preguntas.

La concejala de Deportes mostró su satisfacción por el desarrollo del encuentro académico y agradeció tanto a los ponentes como especialmente a la FGUMA su elección de Alhaurín de la Torre para celebrar este acto dada la "relevancia, importancia y prestigio" de la Universidad de Málaga. Además quiso resaltar "la calidad" de lo visto y oído en los coloquios y valoró el que en Alhaurín de la Torre los vecinos puedan acercarse y conocer a "grandes profesionales" como los periodistas ponentes ya que sirve para ampliar la formación y la divulgación en el municipio.