El BeSoccer CD UMA Antequera centra todos sus esfuerzos en mantener una buena dinámica de resultados. Puntuar siempre es un refuerzo positivo y, todavía es mayor, cuando se logra en un escenario tan complejo como Noia. Este sábado 5 de noviembre, a las 18.00 horas, se encomienda al fortín del Argüelles para sacar a relucir la versión más letal en un esperado combate por los tres puntos con Movistar Inter FS.

El plantel verde se llevó los dos envites del curso 2020/2021 por 2-3 en Torrejón y 2-1 como local y, además, firmó un inolvidable empate a cuatro goles en el primer duelo en la élite. Destacó el actual entrenador José Antonio Borrego 'Tete' con un golazo desde el punto de 10 metros. La escuadra madrileña se encuentra por detrás en la clasificación de su adversario en la séptima jornada de Liga. 7 puntos por 8 de los anfitriones. A destacar el nombre de Cecilio Morales, conocido deportivamente como Chillo, que dejó un grato recuerdo en su etapa defendiendo la elástica verde. La última derrota con Manzanares (6-3) acrecienta su necesidad de obtener puntos.

La visita de uno de los grandes es un acontecimiento que se encara con una motivación extra como concreta Tete. "Una semana muy bonita porque nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo como es Movistar Inter. Puntuar en una pista tan difícil como la de Noia, te da confianza para poder preparar el partido con las máximas garantías e ilusión". Darlo todo de principio a fin es el plan elegido por el entrenador. "Por nuestra cabeza no pasa otra cosa que la de quedarnos con la victoria en el Argüelles. Todos los encuentros van a ser difíciles y, este sin duda, uno de los que más, porque hablamos de un rival que lo ha hecho todo en el mundo del fútbol sala, cuenta con muchos jugadores internacionales y un gran entrenador como Pato. El reto es complicado, pero nuestra meta es intentar conseguir los tres puntos por toda la gente que va a venir a vernos".

8 puntos en 6 jornadas permiten al cuadro antequerano creer todavía más en su estilo de juego y forma de trabajar. "El que nos quiera ganar, va a tener que hacer las cosas muy bien. Estamos contentos con la plantilla con la que contamos y el sábado la afición nos va a llevar en volandas. Esperamos que, entre lo que va a sumar la afición y lo que vamos a poner nosotros, podamos lograr un resultado positivo ante un adversario muy duro. Si no hacemos las cosas bien, nos despistamos, cometemos errores y no competimos al 120%, seguro que viene aquí Movistar Inter y nos gana fácil. Estamos trabajando para evitarlo y nuestro oponente sabe que tenemos que minimizar los fallos que nos impidieron puntuar en dos jornadas consecutivas", especificó el técnico.

De cara a este nuevo compromiso liguero, la escuadra local aumenta sus recursos con el regreso a una convocatoria de Quique Hernando una vez superado un largo período de recuperación tras la intervención quirúrgica por una rotura del ligamento cruzado anterior. Un guerrero más que se suma al resto de los que tratan de mantener un rendimiento óptimo. "Movistar Inter tiene un plantillón. Casi todos los jugadores son internacionales y Pato ha firmado como entrenador. No le están saliendo las cosas al principio de temporada en cuanto a encadenar muchas victorias seguidas, pero este entrenador va a engrasar al equipo y, en el momento que coja ritmo, no va a haber quién lo pare. A ver si aprovechamos que viene de una derrota y somos capaces de que no pueda puntuar aquí y sería muy bueno para nosotros", subrayó Tete.