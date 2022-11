David Ferrer: «España tiene posibilidades de ganar esta Davis»

David Ferrer, extenista y director ahora de la Copa Davis, cargo que compatibiliza con la dirección del Trofeo Conde Godó, ultima ya todos los preparativos para la Fase Final de la Copa Davis que arrancará en menos de tres semanas en el Palacio Martín Carpena.

Ferrer se retiró en 2019 de las pistas después de una gran carrera como profesional, pero ha seguido ligado al tenis. Ahora ejerce como «jefe» máximo del gran torneo por países del deporte de la raqueta, que reunirá en este 2022 a los mejores jugadores del mundo en Málaga, del 22 al 27 de noviembre, en el Martín Carpena.

Ferrer, en plena cuenta atrás para el inicio de la lucha por la Ensaladera, atiende a La Opinión de Málaga para evaluar cómo van los preparativos y para calibrar las opciones del equipo español en la cita internacional costasoleña.

Málaga es la ciudad elegida para jugar la Fase Final de la Copa Davis ¿Ha sido un acierto?

Sí, ha sido un acierto. Todavía no se ha celebrado la Davis Cup Finals pero sin duda que la propuesta, el interés, la ciudad en crecimiento... Yo creo que al final es una muy buena elección por parte de Kosmos e ITF para poder llevarlo a cabo en Málaga. En ese aspecto, sinceramente, antes de que se juegue la Davis Cup yo veo una ciudad más que preparada para que se haga un gran evento.

Y la venta de entradas para los partidos, ¿cómo va?

Va bien, vamos a dejar pasar unas semanas para que haya más ventas para todo el mundo. Obviamente cuando juega España está ya casi completamente lleno y bueno en ese aspecto estamos contentos. Para las eliminatorias de los otros equipos hay más localidades. Es una gran oportunidad para ver jugadores de primer nivel.

Málaga va a disfrutar durante una semana del mejor tenis del mundo, un gran espectáculo

El público en general tanto de fuera de España como el nacional ha acogido muy bien que se juegue en Málaga ¿no?

Sin duda, yo creo que Málaga, Andalucía en general, es un lugar en el que a la gente le gusta el deporte. De tenis hacía tiempo que no había un evento así, pero creo que va a ser un éxito. Con respecto a la acogida ha sido muy buena, estamos contentos en general y esperando que vaya a mejor.

¿ Qué posibilidades le ve a España de ganar una nueva Ensaladera?

España tiene posibilidades de ganar, sin duda. Hay cuatro equipos muy fuertes, pero España es uno de los favoritos. Carlos Alcaraz es el número 1 del mundo, Pablo Carreño y Roberto Bautista son dos Top 20 y están muy consolidados en el circuito, y luego está Granollers, que es Top 10 en dobles. Es un equipo muy completo y con opciones de conseguir la victoria. Claro que al final también hay equipos muy buenos. Ya se verá, pero España sin duda creo que si pasa la primera eliminatoria contra Croacia tiene posibilidades de conseguirla.

¿Tiene usted un favorito para llevarse el torneo? Mójese...

Iba a decir que sí... pero no hay un claro favorito, porque hay muy buenos equipos. Croacia, España, Estados Unidos e Italia juegan entre ellos y los dos que pasen serán candidatos serios, pero no puedo olvidarme de Canadá, con Shapovalov y Auger-Aliassime acabando a un grandísimo nivel a final de año, también es un equipo fuerte sin duda.

Finalmente Alejandro Davidovich no estará en el equipo de España. Bruguera ha elegido a Albert Ramos...

No soy capitán, eso es una decisión de él. No sé cómo llega Alejandro, sinceramente no sé cómo se encuentra él mentalmente para afrontar una Davis Cup Final. Hay muchos jugadores y Davidovich, si me preguntas a nivel personal, yo creo que es un jugador que a futuro va a darnos muchas alegrías al tenis. Es un jugador que tiene mucha proyección, pero las lesiones le han mermado y no ha tenido un buen final de año, pero será muy buen jugador sin duda.

Davidovich no ha tenido un buen final de temporada, pero nos dará muchas alegrías en el futuro

Usted ha jugado la Copa Davis en muchas ocasiones y la ha ganado 3 veces. ¿Es especial ser ahora el director del torneo?

Es bonito porque lo he vivido en primera persona como jugador y ahora estoy en la otra parte y lo vivo como director del torneo. Ahora hablo con los otros equipos, con los Team Managers, con los capitanes... Estoy en la otra parte, pero me gusta, estoy contento por formar parte de la Copa Davis que tanto me ha dado como jugador

El torneo ha tenido un cambio de formato en los últimos años con la apuesta de Gerard Piqué. ¿Cree que era necesario darle una vuelta más?

Bueno, es importante evolucionar siempre, importante hacer valoraciones cuando acabe todo y ver de qué manera podemos mejorar. Es verdad que ahora el hecho de que se hayan unido la ATP, ITF y Kosmos va a ayudar muchísimo a hacer buenos cambios, que sea lo más factible para evolucionar en la competición. Y bueno, en ese aspecto, estoy muy contento de que hayamos podido llegar a un acuerdo con la ATP.

¿Habla habitualmente con Piqué sobre cómo van los preparativos y cómo se está encarando este esprint final de la organización del torneo?

No, no. Yo hablo con el CEO Enric Rojas, Carlos Blanco, el equipo… Gerard ahora ha anunciado que se retira del fútbol y bueno está más pendiente de su carrera profesional, aunque también está al tanto de cómo funciona todo. Pero en ese aspecto yo he trabajado más con su equipo.

¿Ha habido jugadores de nivel top que se mostraron en contra del torneo y se negaron a participar. ¿Cuál cree que es el motivo real?

La Copa Davis está dentro de un calendario muy ajustado y hay jugadores que solo han jugado el formato anterior. Yo no he jugado este formato, es algo que también entiendo porque al fin y al cabo es una competición donde el calendario cada vez es más ajustado. Yo, que he sido jugador, entiendo que hay jugadores que están contentos con la evolución de la Copa Davis y otros que no. No siempre llueve a gusto de todos ni se puede contentar a todo el mundo.

A pesar de todo, sí habrá un gran cartel de jugadores en Málaga en estos próximos días….

Sí, buenísimo. El cartel va a ser espectacular, no van a fallar prácticamente casi nadie. Son jugadores de Top 10. Al final van a estar todos, tener a Alcaraz, actual nº1 del mundo, a Félix Aliassime, a Shapovalov, a Jannik Sinner, a Fritz, a Paul, que le ganó a Rafa Nadal... Van a estar los mejores. Es como si fuera un Masters 1000. Ojalá tuviera estos jugadores yo en el Godó.

¿Qué le diría a esos aficionados que todavía no se han animado a sacar una entrada?

Que se animen. Van a ver el mejor tenis del mundo, que no es solo tenis, que es un espectáculo donde van a poder animar a su país y al mismo tiempo ver a los mejores tenistas de las otras selecciones. Además, vivir una experiencia única. La Davis Cup Finals estamos hablando de los ocho mejores equipos del mundo. Es imposible reunir más nivel.