La selección española de rugby perdió este sábado en Málaga el primero de sus dos partidos de las Series Internacionales de Otoño contra Tonga (6-40), un encuentro en el que el equipo nacional opuso firme resistencia a la poderosa delantera oceánica hasta que el físico quebró al final.

Cada equipo sumó un golpe de castigo en su primer ataque mediante patadas de sus respectivos aperturas, pero Tonga se volvió a adelantar antes de cumplirse el décimo minuto gracias a un chut desde más allá del centro del campo de su pateador de rango largo, Otumaka Mausia.

La primera parte no fue vistosa porque ambos conjuntos abusaron del intercambio de patadas largas y si España apenas amagaba algún relanzamiento del zaguero de origen sudafricano John Bell, los oceánicos se limitaban a explotar la superioridad física de su delantera para jugar en campo contrario.

En su primera incursión en la zona de 22 española, los tonganos montaron una plataforma móvil tras un saque de lateral que condujo al ensayo de su talonador, Sam Moli, y reincidieron los polinesios con una penetración de William Havili con la que se escapaban en el marcador, aunque Gonzalo Vinuesa añadía tres puntos para España en la última jugada de la primera parte (6-18).

La tónica no cambió en una segunda parte en la que el tanteo no se movió hasta su ecuador, cuando Havili convirtió la falta que supuso la exclusión temporal de Santiago Ovejero, si bien España no encajó ningún punto más en los diez minutos que hubo de jugar en inferioridad numérica.

Tonga se disparó al final, cuando los jugadores españoles se habían dejado literalmente el físico en su tarea defensiva y halló huecos para anotar tres ensayos consecutivos gracias al trabajo de demolición de su delantera alrededor de las agrupaciones.