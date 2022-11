El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dijo que "fue una noche redonda, sobre todo para Piqué", después de que el central azulgrana disputara su último partido en el Spotify Camp Nou y de que su equipo venciera por 2-0 al Almería con goles de Ousmane Dembélé y Frenkie de Jong.

"Son noches mágicas para los jugadores que hemos tenido la oportunidad de despedirnos de esta manera. Me han pasado por la cabeza todas las vivencias que hemos tenido, sobre todo como compañeros, cuando lo ganamos todo en una época dorada. Fue emocionante. Imagino que se irá en paz del Barça, que es como me sentí yo cuando me fui. Con la sensación de haberlo dado todo", añadió el técnico en rueda de prensa.

Además, Xavi desveló lo que le dijo a Piqué en la charla previa al partido: "Me parece una persona extraordinaria, especial, diferente a los demás, y que nos deja un legado impresionante. Hay que agradecerle todo, eso es lo que le he dicho".

Respecto a si el adiós de Piqué llega en el momento indicado, el técnico dijo que "la decisión" es del jugador. "Nunca sabes cuándo es el momento. Yo estuve a punto de irme un año antes. Él ha tomado ahora la decisión y tenemos que respetarla, se lo ha ganado. Le tengo mucho cariño", aseguró Xavi.

"Hay que recapacitar muchas veces cuando silbamos a los futbolistas, como hace 15 días. Gerard es 'culer' de cuna y se merece esta despedida. El hecho de silbar a los futbolistas no ayuda para nada", quiso reivindicar Xavi.

Por otro lado, sobre el triunfo ante el Almería, el técnico consideró que "el resultado fue corto" y que "las sensaciones fueron buenas para afrontar el último partido antes del parón" por el Mundial, que será el martes ante el Osasuna.

Precisamente sobre las opciones de Ronald Araujo de estar en el Mundial, Xavi desveló que "esta semana" hablará con el seleccionador Diego Alonso. "En la reunión tomaremos la decisión final. Si él quiere viajar a Qatar por un tema psicológico de estar con la selección mientras sigue con su recuperación, lo hablaremos", explicó Xavi.